Coppa del Mondo, Sofia Goggia conquista la discesa libera di Sankt Anton am Arlberg

Il pettorale rosso di Sofia Goggia, il sorriso di Federica Brignone, il rammarico di Marta Bassino.

Sono queste le immagini simbolo del weekend di Val d’Isère, ultime istantanee di un 2020 carico di soddisfazioni per la velocità azzurra.

Decise a riempire l’anno nuovo di vittorie e trionfi, le fuoriclasse dello sci tricolore non hanno tradito le aspettative dei tifosi confermandosi al vertice anche nella discesa libera di Sankt Anton am Arlberg.

Dopo essersi allenate a Santa Caterina Valfurva, le ragazze di Gianluca Rulfi hanno avuto modo di sfruttare le prove per prendere le misure del tracciato austriaco caratterizzato da numerosi passaggi tecnici.

Chi ha saputo adattarsi al meglio al fondo ghiacciato della Karl Schranz è stata ancora una volta Sofia Goggia che ha chiuso la propria prova con il miglior tempo cogliendo così il nono successo in Coppa del Mondo.

Reduce dal successo in terra transalpina, la finanziera orobica ha attaccato sin dall’uscita dal cancelletto, lasciando sfogare la propria potenza nei curvoni che caratterizzano la pista tirolese.

In grado di gestire i propri sci anche nei tratti più difficili, la 28enne di Astino ha messo in campo un’azione particolarmente fluida che le ha permesso di gestire le sconnessioni del terreno e di far la differenza sulle avversarie, in particolare nel tratto finale.

Seconda piazza per la padrona di casa Tamara Tippler che, dopo esser stata protagonista nella prima prova cronometrata, ha ritrovato le sensazioni migliori tagliando il traguardo con 96 centesimi davanti all’americana Breezy Johnson.

Prova a sorpresa per Laura Pirovano che, dopo esser stata a lungo in lizza per il podio, ha chiuso la competizione in quinta posizione, lontana 1″15 dalla vincitrice.

Grazie al risultato ottenuto sulle nevi austriache, Sofia Goggia ha rafforzato il primato nella classifica di specialità, consapevole di potersi giocare la vittoria anche nel supergigante di domenica 10 gennaio.