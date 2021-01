Affari tuoi, C’è posta per te, Eden, Iliade o Amityville III? La tv del 9 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 9 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari Tuoi (viva gli sposi!)”. Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare mentre a guardia dei pacchi ci saranno 10 personaggi Vip. I pacchi conterranno soldi ma anche sorprese come l’ingresso di un ospite Vip che si esibirà per esaudire un desiderio di uno dei futuri sposi. Conduce Carlo Conti.

Su Canale5 alle 21.20 prende il via la nuova edizione di “C’è posta per te”, condotto da Maria De Filippi.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Vendetta”: un uomo, vittima in passato di un rapimento, è collegato ad una serie di omicidi che includono la figlia di un detective della Polizia…

Su RaiTre alle 21.45 ci sarà la miniserie “I Miserabili”. La morte del generale Lamarque accende la miccia, che darà il via ad inevitabili e sanguinosi scontri di piazza. Il popolo repubblicano insorge per affermare i suoi diritti, ma Javert continua imperterrito a dare la caccia a Jean Valjean, il quale è costretto continuamente a fuggire. Intanto Cosette, innamorata del suo Marius, non vede l’ora di ricongiungersi con lui. Mentre Eponine, anche lei profondamente innamorata di Marius, sacrifica la sua vita per salvarlo. Dopo essersi recato sulle barricate con l’intenzione di uccidere Marius, Jean Valjean decide di salvare la vita al giovane innamorato di Cosette e di non ostacolare più la loro unione. Intanto Javert incontra finalmente il fuggitivo che aveva rincorso per tutta la vita, e quando gli è vicino scopre un uomo completamente diverso da quello che si era immaginato. La scoperta della verità lo sconvolge talmente da spingerlo a lasciare la polizia e a togliersi la vita. Alla fine, Jean Valjean decide di sparire dalla vita di Cosette e di ritirarsi lontano da tutti e tutto. Ma poco prima di morire, ormai vecchio e malato, viene raggiunto dalla sua Cosette, che ha il tempo di vederlo per l’ultima volta e di ribadirgli il suo infinito affetto e la sua profonda gratitudine.

Su La7 alle 21.15 ritorna “Eden – Un pianeta da salvare”, condotto da Licia Colò. Il programma racconta da una parte realtà piene di storia che oggi appaiono ai nostri occhi silenziose perchè svuotate dalla paura di un virus e dall’altra parte abbiamo una natura che tenta di rialzarsi in piedi e che si è trasformata in un rifugio per molti. Ma l’essere umano ha bisogno di entrambe.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Renegade – Un osso troppo duro”; su Italia 1 alle 21.15 “Kung Fu Panda”; su Rai4 alle 21.20 “Baby Driver – Il genio della fuga”; su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Giorni d’estate sul lago Lilja”; su Iris alle 21.10 “Decisione critica”; e su Italia2 alle 21.05 “Amityville III”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena “Iliade – Teatro del Carretto”. Una complessa macchina scenotecnica e registica concepita 27 anni fa dal Teatro del Carretto che ritrova ancora oggi, nella fisicità dei suoi attori e nel tessuto drammaturgico e sonoro, l’intensità necessaria per raccontare l’inesauribile epos degli eroi omerici.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

