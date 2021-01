Regione Lombardia, ormai certo: fuori Giulio Gallera, dentro Letizia Moratti

Ormai sembra deciso: dentro Letizia Moratti, fuori Giulio Gallera. L’ex sindaca di Milano curerà il Welfare e la Sanità nella giunta regionale della Lombardia.

Lo ha annunciato il segretario della Lega Matteo Salvini in tv: “Squadra chiusa”. Per saperne di più è convocata uan conferenza stampa venerdì alle 12.

Perché non è proprio tutto definito, tranne l’ingresso di Letizia Moratti che dovrebbe ricoprire anche il ruolo di vicepresidente.

In Forza Italia dovrebbe restare al suo posto Melania Rizzoli, l’attuale (e quasi ex) vicepresidente Fabrizio Sala ricevere qualche delega in più mentre Alessandro Mattinzoli, attuale assessore allo Sviluppo economico lascerebbe il passo al leghista Guido Guidesi, ex sottosegretario che lascerà il Parlamento per sbarcare al Pirellone per un super assessorato che oltre allo Sviluppo economico comprenderebbe anche le deleghe al Recovery fund e ai ristori.

Sicuro ormai l’arrivo dell’ex ministro del governo gialloverde Alessandra Locatelli, che anche in Lombardia si occuperà di Famiglia, politiche sociali e disabilità al posto di Silvia Piani.

Tranchant le opposizioni. Per i 5 Stelle, la Lega di fatto ha “esautorato Fontana e commissariato la Regione”.