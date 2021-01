Durerà il sole a Bergamo? Risponde Simone Budelli con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Venerdì e nel fine settimana tempo più stabile sulla Lombardia grazie alla rimonta di un debole campo di alta pressione, ma in un contesto di clima freddo e tipicamente invernale. Tra sabato e domenica un fronte caldo di origine nord africana porterà un generale peggioramento del tempo sulle regioni centro-meridionali, accompagnato però da valori termici molto miti al sud Italia.

Venerdì 8 gennaio 2021

Tempo Previsto: In mattinata presenza di nebbie o nubi basse sulla pianura, in graduale dissolvimento a partire dall’alta pianura; bel tempo altrove. Nel pomeriggio e in serata cielo sereno o poco nuvoloso, ma con possibili banchi di nebbia o nubi basse sulla bassa pianura.

Temperature: Minime in calo (-2/+1°C), massime in lieve calo (3/5°C).

Sabato 9 gennaio 2021

Tempo Previsto: Cielo irregolarmente nuvoloso per il transito di nuvolosità medio-alta nel corso della giornata, ma senza precipitazioni. Tra notte e mattino nebbie sulla bassa pianura, in dissolvimento nel pomeriggio.

Temperature: Minime in lieve calo (-3/0°C), massime stazionarie (3/6°C)

Domenica 10 gennaio 2021

Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per il passaggio di nuvolosità medio-alta specie sui settori meridionali della regione, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime stazionarie (-3/0°C), massime stazionarie (4/6°C).