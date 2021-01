Fontana: “Tre assessori nuovi, Letizia Moratti anche vicepresidente della Regione Lombardia”

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana annuncia ai giornalisti le decisioni per il rimpasto della Giunta. Decisioni anticipate giovedì 7 gennaio da indiscrezioni e da alcune frasi di Matteo Salvini, leader di quella Lega che nei giorni scorsi aveva fortemente criticato il responsabile del Welfare al Pirellone Giulio Gallera (Forza Italia).

“Voglio sottolineare come il lavoro di questa settimana molto intensa sia stato dedicato all’ascolto di idee progetti e critiche per assumere nuove decisioni sul futuro della nostra regione. Ci siamo concentrati per immettere nuove forze fresche, per fare in modo che la Lombardia possa ricominciare a correre. Il punto di riferimento dev’essere la ripartenza della Lombardia che contribuisce a trascinare l’intero sistema Paese”.

Fontana ringrazia quindi “i tre assessori che hanno lavorato con me in questi anni: hanno dimostrato grande impegno: Giulio Gallera, Silvia Piani e Martina Cambiaghi“.

Ed elenca la nuova Giunta con i nuovi assessori: “Letizia Moratti, assessore al welfare e vicepresidente, Alessandra Locatelli e Guido Guidesi.

Antonio Rossi assume la delega allo sport che aveva Martina Cambiaghi.

Domande e risposte tra assessori ed ex assessori e giornalisti sono rinviate a sabato mattina alle 11.

ASSESSORI

Letizia Moratti: vicepresidente e Welfare

Fabrizio Sala: Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione

Stefano Bruno Galli: Autonomia e Cultura

Fabio Rolfi: Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi

Raffele Cattaneo: Ambiente e Clima

Davide Carlo Caparini: Bilancio e Finanza

Massimo Sertori: Enti locali, Montagna e Piccoli comuni

Claudia Maria Terzi: Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile

Melania De Nichilo Rizzoli: Formazione e Lavoro

Alessandra Locatelli: Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità

Stefano Bolognini: Giovani e Sviluppo della città metropolitana e Comunicazione

Lara Magoni: Turismo, Marketing territoriale e Moda

Riccardo De Corato: Sicurezza

Pietro Foroni: Territorio e Protezione civile

Guido Guidesi: Sviluppo economico

Alessandro Mattinzoli: Casa e Housing sociale.

Sono stati nominati sottosegretari Antonio Rossi, Fabrizio Turba, Alan Rizzi e Marco Alparone.

RIMPASTO IN REGIONE, CARRETTA PER AZIONE: “SERVIVA RESET COMPLETO”

Il Consigliere regionale Niccolò Carretta (Azione) commenta così il rimpasto di Giunta: “Alla Lombardia, dopo quanto accaduto e dopo quel che abbiamo potuto vedere, servirebbe un completo “reset” piuttosto che un semplice “rimpasto”. Come Azione, crediamo che occorrerebbe un cambiamento più profondo e radicale. Nonostante non si tratti di una svolta politica significativa vogliamo, però, augurare buon lavoro alle nuove figure che comporranno la Giunta lombarda. L’auspicio è che, finalmente, si possa voltare pagina all’insegna di un netto miglioramento gestionale di cui la Regione tanto avrebbe tanto bisogno”.

IL COMMENTO DEI SEGRETARI GENERALI CGIL CISL UIL

“Salutiamo con attenzione il rimpasto della Giunta regionale e ci auguriamo che ci sia, da subito, maggiore attenzione al confronto con le organizzazioni sindacali, a partire dalle proposte che sono state elaborate in materia di sanità, lavoro, trasporti e casa. Nelle prossime ore chiederemo ai nuovi Assessori un incontro per illustrare loro le nostre proposte, così come rinnoveremo la richiesta di incontro al Presidente sulla nostra piattaforma, finora senza riscontro. E’ nostra intenzione, altresì, proseguire il confronto con i Gruppi Consiliari e le Commissioni del Consiglio Regionale, già avviato proficuamente nel mese di dicembre scorso. Auspichiamo che il rimpasto di Giunta possa rappresentare quel cambio di passo e salto di qualità nei contenuti e nelle scelte che da tempo auspichiamo”.

DE ROSA (M5S): “È UFFICIALE, FONTANA UFFICIO STAMPA DI SALVINI”

“La Lombardia e lombardi sono stati umiliati da scelte di partito. Salvini decide sulle poltrone e Fontana legge le sue veline, è il suo ufficio stampa. Il consiglio regionale è esautorato da ogni suo ruolo a favore di un punto stampa dove non è esistita la possibilità, per decine di organi d’informazione, di chiedere conto di decisioni assunte dalle segreterie dei partiti. Il ruolo della presidenza della Lombardia è svilito, insieme a quello della regione, a megafono di un leader di partito che conosce solo l’alfabeto della propaganda. Il rimpastino lombardo, oltre che un’inutile perdita di tempo, sarà indigesto per i lombardi perché in Lombardia non ha fallito una squadra, o solo qualche giocatore in campo. Qui ha fallito un’ideologia sanitaria che ha messo il privato davanti al pubblico, il business prima del servizio. Che Gallera sia stanco è una balla: nella nostra regione è arrivato al capolinea il sistema Lombardia di Formigoni, Maroni e Fontana”, così Massimo De Rosa, capogruppo del Movimento 5 Stelle Lombardia, sulla presenta Giunta regionale della Lombardia.