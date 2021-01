Coppa Europa, in Val Cenis primi punti in slalom per Matteo Bendotti

La crescita di Matteo Bendotti appare ormai inarrestabile.

Reduce dal successo di Bardonecchia, il 19enne di Castione della Presolana si è messo in luce in Coppa Europa concludendo entrambi gli slalom di Val Cenis a ridosso dei migliori e aggiudicandosi così i primi punti della carriera.

In grado di guadagnare due posizioni nella seconda manche, il portacolori delle Fiamme Oro Moena ha chiuso la prima prova in ventinovesima posizione sfruttando le diverse uscite degli avversari.

Capace di difendersi sul fondo rovinato, il giovane talento bergamasco ha saputo migliorarsi nella giornata successiva terminando le proprie fatiche con il ventesimo tempo, distante 2”71 dal britannico Billy Major.

Discorso diverso invece per Alessandro Pizio che, dopo aver mancato la qualifica nella gara inaugurale, ha chiuso la due giorni transalpina con un ritiro.

In vista del weekend di Coppa del Mondo è arrivata infine la convocazione per il ponteranichese Filippo Della Vite che sarà al via dei due giganti in programma ad Adelboden.