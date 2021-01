Controlli misure anti-Covid: sanzioni per una pizzeria e un ristorante etnico

N0n si fermano i controlli dei carabinieri. Nella serata di giovedì 7 gennaio i militari della Compagnia di Bergamo, supportati dai colleghi del NAS di Brescia, hanno eseguito dei controlli agli esercizi pubblici nell’ambito del settore alimentare, anche in riferimento al rispetto della normativa “anticovid”, riscontrando irregolarità in una pizzeria d’asporto e in un ristorante etnico, dove sono state elevate sanzioni per un totale di 2mila e 400 euro.

In particolare, i militari hanno sanzionato in via amministrativa, per una somma complessiva di 400 euro il proprietario di un esercizio pubblico dedito alla vendita d’asporto di cibo etnico. Nello specifico, i militari hanno accertato la violazione della normativa “anti covid”, poiché non era stato affisso all’ingresso del locale il previsto cartello con il numero massimo di avventori che potevano farvi accesso.

In un secondo esercizio commerciale, in questo caso una pizzeria d’asporto, i Carabinieri hanno sanzionato il proprietario per la mancanza dei previsti requisiti igienico-sanitari e per la violazione della normativa relativa all’Haccp, elevando sanzioni per un totale di circa 2.000 euro.