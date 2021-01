Boltiere: investimento di 140mila euro per la sicurezza delle scuole

Durante le festività natalizie sono stati effettuati alcuni importanti lavori presso le scuole elementari di Boltiere. L’amministrazione comunale si è particolarmente impegnata per mettere in sicurezza tutta l’area delle scuole.

Sono stati infatti eseguiti alcuni lavori di adeguamento relativi alle normative antincendio della scuola primaria. I lavori sono stati effettuati grazie ad uno stanziamento da parte della Giunta comunale di circa 140.000 €.

In particolare, si sono svolti interventi per ottenere la certificazione antincendio da parte dei Vigili del Fuoco. Certificazione davvero importante, che permetterà di avere un plesso scolastico in piena sicurezza.

Oltre all’adeguamento relativo alla normativa antincendio, si è provveduto all’installazione di una nuova caldaia, sempre per la scuola elementare. Investimento che permetterà, inoltre, di ridurre il consumo di risorse dell’edificio scolastico.

Questi interventi, insieme a quelli effettuati nei mesi tra novembre e dicembre relativi al rifacimento dell’ingresso su Via Caffi e ai lavori necessari per l’implementazione di un nuovo laboratorio informatico, hanno visto un impegno costante non solo da parte dell’amministrazione ma anche di tutti gli uffici comunali, impegnati anche in questi giorni di fine anno per la comunità boltierese.

Infine, sempre l’amministrazione comunale, ha provveduto a stanziare la somma di 18.000 € necessaria per il compimento di alcune potature in tutto il territorio comunale. Lavori anche questi necessari che permetteranno una buona cura del verde.