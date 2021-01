Zanetti: non buona la prima, a Bergamo passa Saugella Monza

La prima non è buona. La Zanetti Bergamo rimanda l’appuntamento con la prima vittoria del nuovo anno. Al Pala Agnelli, la Saugella Monza passa strappando un successo da tre punti in tre set.

LA GARA

Il sestetto iniziale della Zanetti rispetta le attese: Valentin-Johnson, Dumancic-Moretto, Enright-Loda con il libero Fersino.

Per Monza scendono in campo la palleggiatrice Orro opposta a Van Hecke, le centrali Heyrman e Danesi, Meijners e Orthman a lato e il libero Parrocchiale.

1° set: la Saugella approccia il match con determinazione e indirizza il primo parziale con Van Hecke (4 punti, 66%) e Orthman (4, 40%). La Zanetti prova a rispondere inserendo in corsa Lanier, ma non riesce a riprendere in mano il set.

2° set: al rientro in campo la Zanetti si presenta aggressiva, Lanier e Mio Bertolo sono gli innesti confermati dal primo set. Lanier (6) ed Enright (4) rispondono a Heyrman (6) e Meijners (5), ma l’equilibrio si spezza nella parte finale del parziale e Monza si porta sul due a zero.

3° set: con Prandi in regia, la Zanetti cerca di tenere acceso il match e si spinge sul 5-1. Monza torna in parità sul 6-6 e sorpassa sul 7-8. Le rossoblù cercano di tenersi agganciate, ma la Saugella ha ingranato la marcia che la porta alla vittoria.

HANNO DETTO

Gaia Moretto ha commentato così il match: “Una partita in cui abbiamo qualche rimorso. Siamo riusciti a tratti a esprimere il nostro gioco, ma quando dovevamo spingere di più non siamo state concrete ed è difficile contenere una squadra di questo livello se non si spinge. Veniamo da un periodo di lavoro e di potenziale crescita: l’abbiamo fatta in allenamento, ma non siamo riuscite a farla abbastanza stasera. E dobbiamo iniziare a farla molto di più in partita, perché il campionato non dura ancora molto e dobbiamo iniziare a essere concrete”.

IN PILLOLE

Zanetti Bergamo-Saugella Monza 0-3 (16-25, 21-25, 20-25)

Zanetti Bergamo: Johnson 2, Enright 5, Dumancic 2, Valentin 1, Loda 7, Moretto 1, Fersino (L); Lanier 11, Mio Bertolo 4, Prandi, n.e. Faraone, Marcon. Allenatore: Turino

Saugella Monza: Heyrman 12, Van Hecke 6, Orro 1, Danesi 8, Orthmann 12, Meijners 9, Parrocchiale (L); Carraro, Obossa 6, Negretti, Squarcini, n.e. Begic. Allenatore: Gaspari

Arbitri: Giuseppe Curto e Andrea Puecher

Durata Set: 25’, 26’, 30’

Battute Vincenti: Bergamo 1, Monza 0

Battute Sbagliate: Bergamo 7, Monza 10

Muri: Bergamo 2, Monza 8

Errori: Bergamo 21, Monza 24