Punta pistola contro autista del bus, denunciato: “L’ho fatto per gioco”

Ha affiancato in auto un pullman dell’Atb ed ha estratto una pistola semiautomatica mostrandola al conducente del bus attraverso il finestrino. Successivamente, gesticolando, intimava all’autista di tacere, allontanandosi. La scena è stata però ripresa dalle telecamere di video-sorveglianza.

La Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha denunciato in stato di libertà G. H., classe, 1984, responsabile di minaccia aggravate dall’uso dell’arma.

Il fatto risale a sabato pomeriggio, 2 gennaio. In viale Papa Giovanni XIII, l’autista dell’Atb, mentre era fermo al semaforo rosso del crocevia con via Angelo Maj, veniva affiancato da una Toyota Yaris di colore scuro. L’auto in questione si dirigeva verso il quartiere di Monterosso, dove da attività info-investigativa si accertava risiedere l’autore della minaccia a mano armata: proprietario di un’utilitaria con simili segni distintivi a quelli descritti dall’autista.

A seguito della perquisizione domiciliare nei confronti di G. H. è stata ritrovata la pistola, rivelatasi poi un modello giocattolo di colore nero, in metallo e plastica, priva del prescritto tappo rosso, tanto da renderla del tutto identica ad un’arma vera e propria.

L’uomo ammetteva agli investigatori della Questura di aver commesso il gesto a soli fini ludici e goliardici, in virtù della presenza dei propri figli e della sua compagna all’interno della vettura.