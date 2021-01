Nella fuga a tutta velocità dai carabinieri si disfa di 35 dosi di cocaina: arrestato

Nella serata di mercoledì 6 gennaio, durante il servizio di perlustrazione del territorio, i carabinieri della sezione Radiomobile di Treviglio hanno arrestato M.E.F., 32enne cittadino marocchino in Italia senza fissa dimora poiché, a seguito di un lungo inseguimento, è stato trovato in possesso di 35 dosi di cocaina termosaldate e pronte allo spaccio.

L’intervento è il risultato di un’attenta e costante attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, che poco dopo le 20 si è concentrata nell’area della frazione Guzzanica.

In particolare, in via Negri gli uomini dell’Arma hanno notato sopraggiungere un’Alfa Romeo Giulietta con due persone a bordo che, alla vista dell’auto dei carabinieri, ha repentinamente cambiato il suo senso di marcia cercando di eludere un eventuale controllo.

Dopo l’invito a fermarsi è nato un inseguimento che si è protratto fino al centro storico di Comun Nuovo durante il quale l’arrestato, seduto al posto passeggero, ha subito lanciato dal finestrino alcuni involucri in cellophane e, successivamente, denaro contante e due smartphone.

L’auto, fermata la corsa per far scendere il passeggero, è subito ripartita in direzione di Levate mentre il passeggero ha tentato invano la fuga a piedi venendo raggiunto e fermato dai militari a cui in ausilio è arrivata anche una pattuglia della stazione di Curno.

Effettuato a ritroso il percorso, in via Stezzano di Dalmine i militari hanno recuperato due telefoni e 770 euro mentre in via Piemonte, dove i militari hanno notato l’uomo gettare dal finestrino degli involucri in cellophane, sono state rinvenute 35 dosi termosaldate, ciascuna contenente un grammo di cocaina.

La droga è quindi stata posta in sequestro ed inviata al laboratorio analisi per i successivi accertamenti quali-quantitativi; il denaro e i due telefoni, invece, sono rispettivamente ritenuti frutto e strumento di contatto con i clienti dell’illecita attività e pertanto anch’essi posti in sequestro.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Treviglio in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo che deve essere ancora celebrato in modalità telematica.

Sono invece in corso accertamenti sul materiale utilizzatore dell’autovettura datasi alla fuga della quale i militari hanno rilevato i caratteri alfanumerici della targa e che, tra l’altro, verrà sanzionata per la pericolosa condotta di guida tenuta.