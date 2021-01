“Il governo blocchi lo stop ai veicoli diesel Euro 4, ora è insostenibile”

“La maggioranza di Governo e in particolare il Pd lombardo, – dichiara la senatrice Simona Pergreffi, membro della Commissione Trasporti in Senato – dimenticano lavoratori e imprese della nostra regione colpiti dalla crisi per la pandemia. Un esempio? Il divieto dei veicoli Euro 4 Diesel (oltre agli euro 2 benzina e euro 1) previsto per gennaio che bloccherebbe circa il 10 per cento dell’intero parco veicoli circolante nella pianura padana. Numeri importanti ignorati da questo Governo sempre più miope di fronte alle difficoltà dei cittadini e sordi alle richieste delle Regioni che hanno chiesto rinvio urgente del blocco sia negli incontri sia con una lettera alla quale il ministro non ha mai risposto”.

La senatrice bergamasca ha annunciato un’interrogazione al ministro Costa con cui chiede che “il Governo si impegni per rinviare il blocco alla circolazione, come più volte sollecitato dalle Regioni, per diesel Euro4, benzina Euro2, metano-benzina e Gpl-benzina fino a Euro1 e ciclomotori e motocicli fino a Euro1 che è previsto dall’11 gennaio per la Lombardia ed altre Regioni della Pianura Padana. Si tratta i oltre 1.600.000 veicoli che per la stragrande maggioranza appartengono ad artigiani, autonomi ed in generale quella classe media già ampiamente sofferente per via dell’emergenza pandemica. In un momento di crisi come questo non si può pensare di penalizzare cittadini e categorie in difficoltà, presenteremo a breve un’interrogazione al Ministro Costa perché risolva adeguatamente la questione e ci auguriamo una convergenza sul tema anche da parlamentari lombardi della maggioranza”.