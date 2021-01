Covid, 18mila nuovi casi in Italia nelle ultime 24 ore: 2.799 in Lombardia, 121 a Bergamo

Sono 18.020 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Dall’inizio dell’emergenza siamo arrivati a 2.220.361 casi.

Sale il numero delle vittime, 414 nelle ultime 24 ore, che portano a un totale dei deceduti per Covid di 77.291.

Capitolo tamponi: ne sono stati eseguiti 121.275 nelle ultime 24 ore in Italia. Secondo i dati del Ministero della Salute, oltre 55mila meno di mercoledì 6 gennaio quando sono stati 178.596. Il tasso di positività risale al 14,8%, tre punti e mezzo in più di mercoledì quando era all’11,3%.

I dati di oggi

– i tamponi effettuati: 20.331 totale complessivo: 4.979.745

– i nuovi casi positivi: 2.799 (di cui 98 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 413.248 (+1.214), di cui 3.563 dimessi e 409.685 guariti

– in terapia intensiva: 473 (+2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.363 (-61)

– i decessi, totale complessivo: 25.532 (+34)

I nuovi casi per provincia

Milano: 753 di cui 248 a Milano città;

Bergamo: 121;

Brescia: 455;

Como: 288;

Cremona: 67;

Lecco: 78;

Lodi: 19;

Mantova: 125;

Monza e Brianza: 159;

Pavia: 103;

Sondrio: 17;

Varese: 566.