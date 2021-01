Check up, il modo migliore di fare prevenzione

Mantenere controllato il proprio stato di salute è fondamentale, soprattutto con l’avanzare dell’età. L’attività di prevenzione permette di individuare precocemente eventuali patologie e consente un trattamento più efficace ed incisivo. Proprio per questo motivo scegliere di effettuare periodicamente un controllo medico completo è il modo migliore per mantenere elevata la propria qualità di vita.

II servizio Habilita Check Up è attivo presso il Poliambulatorio San Marco di Bergamo in piazza della Repubblica 10, a Bergamo, una struttura dotata di un completo ambulatorio polispecialistico e diagnostico. Il servizio Check-Up è un percorso clinico personalizzato svolto sotto la tutela del Medico Coordinatore in grado di offrire ai pazienti una valutazione globale sullo stato di salute e, qualora venissero evidenziate, la risoluzione di eventuali patologie con le cure e le terapie più idonee. Il servizio si svolge in ambienti dedicati, recentemente rinnovati. I protocolli clinici e diagnostici sono finalizzati alla prevenzione e diagnosi delle più frequenti patologie. La conclusione dell’iter avviene a distanza di pochi giorni con la consegna di una relazione dettagliata al paziente. Affinché tali esami siano realmente utili e adatti alle necessità del singolo individuo, questi devono essere programmati sulla base di un’anamnesi medica obiettiva iniziale che valuti il beneficio di ogni esame. L’efficacia e l’adeguatezza dell’iter diagnostico, unitamente all’accertata validità preventiva delle indagini, rispecchiano la qualità, la rapidità e l’efficienza del servizio. Il Servizio Habilita Check Up si svolge in una sola mattinata. I pacchetti standard si differenziano in “Uomo/Donna con meno di 40 anni” e “Uomo/Donna con più di 40 anni”.

Habilita Check Up è un servizio di prevenzione rivolto non solo ai singoli cittadini, ma anche alle aziende che ne vogliono usufruire come benefit o come possibilità di prevenzione per la salute dei propri dipendenti. Le aziende interessate possono stipulare una convenzione con Habilita che includa tutte le prestazioni erogate dalle strutture.

Ma vediamo più nel dettaglio come si svolge un normale check up. Dopo essere stati accolti in un’area dedicata che garantisce al paziente una migliore privacy e tranquillità, l’iter prevede che il paziente venga sottoposto alle visite mediche con i medici specialisti. A questi si aggiungono anche gli esami del sangue e gli esami strumentali previsti nel pacchetto scelto dal paziente presso le aree diagnostiche specialistiche. Il tutto si svolge nel corso di 5 ore, generalmente nel corso di una mattinata. Eventuali referti che richiedano un tempo di refertazione più lungo vengono consegnati al paziente secondo la modalità concordata. La fattura rilasciata al termine del servizio è detraibile fiscalmente per la dichiarazione dei redditi.

Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo checkup@habilita.it