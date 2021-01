Che Dio ci aiuti, DayDreamer, Miss Peregrine o I Miserabili? La tv del 7 gennaio

Per la prima serata in tv, giovedì 7 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Che Dio ci aiuti”. Verranno proposti due episodi dal titolo “E tu, sei pronto?” e “Posto di blocco”. Nel primo, è tempo di grandi cambiamenti. Le nostre suore si sono trasferite ad Assisi e Suor Angela, tornata dopo molti anni nella sua città natale, scopre di soffrire di una perdita di memoria e il suo passato viene risvegliato dall’arrivo di un nuovo ragazzo in convento: Erasmo. Azzurra intanto si prepara alla cerimonia di inizio del suo noviziato…

Nel secondo, Nico è furioso con Ginevra. Riuscirà la ragazza a farsi perdonare? Mentre Suor Costanza cerca di spronare Monica a reagire alla sua apatia, Azzurra cerca di smuovere Penny, ancora chiusa e introversa. Suor Angela, intanto, raccoglie tutto il suo coraggio e va a parlare con il padre che non vede da quando era ragazza…

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con “DayDreamer – Le ali del sogno”. La serie-fenomeno che ha definitivamente lanciato in Italia Can Yaman (protagonista di uno spot firmato Ferzan Özpetek e futuro protagonista del remake di Sandokan, storico sceneggiato diretto da Sergio Sollima), dopo il successo in day-time, viene promossa in prima serata.

Da giovedì 7 gennaio, episodi in prima visione assoluta di “DayDreamer” garantiscono un susseguirsi di colpi di scena e nuove avventure sullo sfondo di una Istanbul moderna, dinamica e glamorous. Al centro del titolo turco sentimenti accesi e molti intrighi: un mix di eventi che travolgeranno l’animo ribelle del bel Can (Yaman) e della dolce e risoluta Sanem (Demet Özdemir).

Le intricate vicende dei due protagonisti, guilty pleasure di un pubblico vasto e sorprendente, si intrecciano a quelle di altri personaggi: tra questi Leyla, sorella di Sanem (Oznur Serceler), e Emre (Birand Tunca), fratello di Can.

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà la miniserie “I miserabili”. Dopo essere evaso nuovamente dalle prigioni di Toulon, Jean Valjean continua la sua disperata ricerca della piccola Cosette, per mantenere la promessa fatta alla madre sul suo letto di morte di garantire alla piccola un futuro migliore. Finalmente riesce a trovarla e a strapparla dalle grinfie degli abominevoli coniugi Thenardier. Ma Javert, costantemente sulle tracce di Jean Valjean, riesce in breve a localizzarlo e organizza una serrata battuta di caccia all’uomo per arrestarlo nuovamente. All’ultimo momento, con la forza della disperazione, l’eterno perseguitato riesce a sfuggirgli rifugiandosi in un convento di suore, dove la Madre Badessa, convinta della sua innocenza, decide di accogliere e proteggere sia lui che la piccola Cosette.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Dritto e rovescio”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Miss Peregrine – La casa dei ragazzi speciali”; su Italia1 alle 21.20 “Il ricco, il povero e il maggiordomo”; su La7 alle 21.15 “Spiriti nelle tenebre” e su Rai4 alle 21.20 “xXx”.

Ancora, su La5 alle 21.15 “Le vere luci del Natale”; su Iris alle 21.20 “L’ultima alba”; e su Italia2 alle 21.05 “Sweeney Todd – Il diabolico barbiere di Fleet Street”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la visione di “Danza Contemporanea de Cuba: The Sacral Dance”. Fondata nel 1959, la principale compagnia di danza contemporanea di Cuba ha avuto una profonda influenza sulla danza e sui ballerini cubani. Coreografia di Christophe Béranger, Jonathan Pranlas-Descours, Jorge Cespédes e Julio Cesar Iglesias.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset