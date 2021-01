Via libera dall’Ema al vaccino Moderna

È arrivato finalmente il via libera dell’Ema al vaccino Moderna in Ue. L’agenzia europea per il farmaco ha raccomandato l’autorizzazione condizionata per il commercio del vaccino contro il coronavirus prodotto dalla società americana per le persone maggiori di 18 anni, si legge in una nota.

Si tratta del secondo vaccino contro il Covid autorizzato dall’Ema dopo quello Pfizer/BioNTech il 21 dicembre scorso.

“Il vaccino Moderna è sicuro ed efficace. Come prossimo passo garantiremo l’autorizzazione alla commercializzazione nell’Ue”, ha spiegato in una nota la Commissione europea.

La sperimentazione ha coinvolto in totale circa 30mila persone.

Lo studio ha mostrato una riduzione del 94,1 per cento del numero di casi di Covid sintomatici nelle persone che hanno ricevuto il vaccino (11 su 14.134 persone vaccinate hanno avuto Covid-19 con sintomi) rispetto alle persone che hanno ricevuto iniezioni fittizie (185 su 14.073 persone che ha ricevuto iniezioni fittizie ha avuto il Covid con sintomi).

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha salutato così su facebook il via libera: “L’agenzia europea del farmaco ha appena approvato il vaccino Covid Moderna. La sfida è ancora dura, ma quello di oggi è un altro importante passo avanti contro il virus”