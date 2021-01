Soliti ignoti, Fratelli Caputo o il Gala da Berlino? La tv del 6 gennaio

Per la prima serata in tv, mercoledì 6 gennaio su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Soliti Ignoti – Il ritorno”. Amadeus conduce Soliti Ignoti Speciale Lotteria Italia – Befana milionaria con la puntata speciale di Soliti Ignoti abbinata alla Lotteria Italia, nell’ambito della quale si svolgerà l’estrazione dei biglietti vincenti.

Su Canale5 alle 21.40 l’appuntamento è con la fiction “Fratelli Caputo”, con Nino Frassica e Cesare Bocci.

L’esproprio del terreno di Agata, per Nino e suo fratello, perde di significato di fronte all’arrivo di Franca, la madre di Alberto. I toni con Agata si fanno subito incandescenti ma, in questo vulcanico clima, Barbara (Giorgia Boni) e Simone (Giancarlo Commare) continuano le loro sessioni di studio e Andrea (Riccardo De Rinaldis) si lascia convincere dallo zio Nino a partecipare ad un talent canoro. Tra le signore Caputo è sempre guerra aperta fino a quando Agata rivela che Calogero – tanti anni prima – le aveva chiesto di tornare in Sicilia e che lei lo aveva rifiutato. Questa verità dolorosa sia per Alberto che per Nino, vittime delle bugie delle rispettive madri, avvicina i due fratelli. Ma durante uno spettacolo presentato da Nino e dal piccolo Giacomo (Riccardo Antonaci), tra lo stupore di tutti, arriva Agata che impone alla rivale le fine delle loro schermaglie. Il giorno dopo, Franca lascia il casale ottenendo il perdono di Alberto. Anche Nino ha un chiarimento con la madre.

Con l’aiuto di Turi (Francesco Guzzo), Nino gira il provino del nipote Andrea che invierà il suo brano alla selezione del talent musicale. Intanto, tra i vicoli di Roccatella, Patrizia (Sara D’Amario) riceve in regalo da Carmela (Andrea Vitalba) una borsa che ha realizzato a mano e che viene immortalata, “dalla Sindachessa,” in un selfie da mandare alle amiche milanesi. Il mercato ittico continua ad impensierire Nino che, spacciandosi per un ingegnere comunale, convince prima alcuni costruttori edili a non partecipare alla gara d’appalto e poi chiede ad Agata di girare un finto video di accusa contro il Sindaco. Un piano goffo subito sventato da Alberto che inchioda il fratello alle sue responsabilità. Nel frattempo, Barbara viene salvata da Simone dalle avances di alcuni balordi. Una paura superata che avvicina i due ragazzi mentre per Carmela e Patrizia, con il supporto scorbutico di Agata, cominciano a fioccare gli ordini di acquisto per le borse. Solo per Alberto si profila un orizzonte più plumbeo. Valenti, il suo mentore politico, intende sostituire il progetto del mercato ittico di Roccatella con un complesso alberghiero dall’impatto ambientale devastante. Alberto si oppone. Ma a che prezzo?

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.20 con “Stasera Italia – Speciale”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Show dogs – Entriamo in scena”; su RaiTre alle 21.20 “I miserabili”; su Italia1 alle 21.15 “Now you see me 2”; su La5 alle 21.10 “Un Natale stellato”; su Iris alle 21.10 “Midnight in Paris” e su Italia2 alle 21 “Naruto Schippuden”.

Su Rai4 alle 21.20 verrà proposta la serie “Vikings”. Bjorn, sovrano di Kattegat, vede il suo potere insidiato dal neo eletto Re di Norvegia Harald, che lo vuole morto. La fuga di Bjorn verso la sua terra lo metterà di fronte a una verità terrificante.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà “Gala da Berlino con Petrenko e Damrau”. I Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko e con il soprano Diana Damrau ci accompagnano in un viaggio musicale negli Stati Uniti: da West Side Story di Bernstein a Un americano a Parigi di Gershwin. Un’incursione nei musical con brani anche di Richard Rodgers, Kurt Weill, Stephen Sondheim e Harold Arlen.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su La7D alle 21.30 il telefilm “The good wife” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai