L’Atalanta liquida senza troppi problemi la pratica Parma e sale a quota 28 punti in classifica. Zapata, Muriel e Gosens mettono la firma sul netto tre a zero del Gewiss Stadium.

Una vittoria mai messa in discussione da un Parma arrivato a Bergamo in affanno e pure con diverse assenze.

Gli uomini di Gasperini, che lascia in panchina Zapata, passano in vantaggio proprio con il suo sostituto Muriel, servito in modo preciso da un Ilicic a tratti incontenibile per la giovane linea difensiva avversaria.

A inizio ripresa Zapata, appena entrato, si infila tra un paio difensori e batte Sepe per il raddoppio. Poi ci pensa Gosens, che sfrutta un rimpallo e solo davanti al portiere chiude la gara con una ventina di minuti d’anticipo.

Dopo i tre punti casalinghi di domenica contro il Sassuolo, per la Dea nuova e rotonda vittoria che la proietta in alto in classifica.

Altra nota lieta di giornata l’ingresso di Caldara a dieci minuti dal termine, dopo tre mesi dal suo infortunio.

Prossima partita sabato a Benevento, poi la Coppa Italia contro Cagliari per un tour de force che prevede sette gare nel solo mese di gennaio.