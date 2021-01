Forse l’Epifania porta via anche il maltempo insieme a tutte le feste. Vediamo cosa dice Simone Budelli del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Dopo la lunga fase instabile dei giorni scorsi, lento ma graduale miglioramento del tempo nel corso della giornata di mercoledì a causa dell’allontanamento verso est dell’area di bassa pressione. Da giovedì e nei giorni successivi tempo generalmente stabile sulla Lombardia, ma con temperature in calo e clima pienamente invernale, mentre le regioni centro-meridionali saranno interessate da una perturbazione in risalita dal Nord Africa e accompagnata da aria molto più mite.

Mercoledì 6 gennaio 2021

Tempo Previsto: In mattinata molto nuvoloso ovunque con qualche debole precipitazione sparsa tra fascia Prealpina e alta pianura, in graduale esaurimento (deboli nevicate oltre i 300/400 metri, localmente qualche fiocco possibile fino in pianura ma senza accumuli).

Nel pomeriggio cielo nuvoloso con tendenza a qualche schiarita a partire da ovest. In serata cielo poco nuvoloso, ma con formazione di nebbie o nubi basse sulle pianure.

Temperature: Minime in lieve calo (1/3°C), massime in lieve calo (4/7°C).

Giovedì 7 gennaio 2021

Tempo Previsto: In pianura presenza di nebbie o nubi basse per l’intera giornata, in parziale dissolvimento nel pomeriggio sull’alta pianura. Altrove cielo da poco nuvoloso a irregolarmente nuvoloso per il transito di qualche nube medio-alta, ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in calo (-2/+1°C), massime in calo (1/4°C).

Venerdì 8 gennaio 2021

Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a nuvoloso per il passaggio di nuvolosità alta nel corso della giornata. In pianura presenza di nubi basse o nebbie, in parziale dissolvimento nelle ore centrali della giornata.

Temperature: Minime stazionarie (-2/+1°C), massime stazionarie (1/4°C).