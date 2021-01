Azzonica, la scuola dell’infanzia ha un nuovo corso: “Educazione in natura”

La scuola dell’infanzia di Azzonica, frazione di Sorisole, ha intrapreso un interessante progetto pedagogico: si chiama “Educazione in natura” e verrà presentato alle famiglie interessate nel corso dell’open day previsto per il prossimo sabato 9 gennaio 2021, al quale ne seguirà un secondo il 30 gennaio. Dalle 9.30 alle 11 la visita della struttura e l’incontro con la coordinatrice e le insegnanti è riservata alla sezione primavera (bambini dai 2 ai 3 anni) e dalle 11 alle 12.30 alla scuola dell’infanzia (bambini dai 3 ai 6 anni). Per poter partecipare è necessaria la prenotazione inviando un’email all’indirizzo infanzia.azzonica@gmail.com oppure telefonando al 3403812467.

La scuola dell’infanzia di Azzonica, unica nel suo genere, è amministrata dall’Associazione Scuola Materna Giovanni XXIII, nata nel 1981, allo scopo di gestire la scuola in tutti i suoi aspetti ed orientare le scelte didattiche-pedagogiche al benessere dei bambini e delle famiglie. I rappresentanti dell’associazione sono i genitori, soci di diritto.

La scelta di adottare l’educazione in natura è recente ed è stata approvata dal consiglio di amministrazione, composto da genitori eletti nell’assemblea dei soci. Questa originale proposta individua nei luoghi all’aperto una dimensione privilegiata delle esperienze didattiche, favorendo un processo d’apprendimento esplorativo. Il bambino è protagonista attivo ed esercita le proprie competenze in autonomia. L’ambiente esterno, assume la valenza di un’aula a cielo aperto che offre l’opportunità di essere in relazione con la natura e i suoi molteplici linguaggi (visivo, motorio, emotivo). L’ubicazione stessa della scuola dell’infanzia di Azzonica consente la piena realizzazione di una didattica in natura in quanto circondata da bosco, prati, aree agricole e zone urbane, come il parco e la pista ciclabile, dove la dimensione del rischio è contenuta.

L’esperienza all’aperto, il gioco libero e la ricerca individuale sono solo l’inizio di un percorso di conoscenza che coinvolge i bambini, grazie alla presenza qualificata ed attenta degli operatori, e che prosegue nella didattica dei laboratori proposti annualmente, come il teatro, la psicomotricità, la manipolazione, l’inglese. Prendendo spunto dal decalogo delle “Scuole Fuori” a cui ci ispiriamo: “Dentro e fuori si gioca, esplora, discute, apprende, con lo stesso valore e senza gerarchie, ma soprattutto senza distinzioni di apprendimenti; per questo il fuori non è solo quello dell’intervallo, ma anche quello dell’esperienza educativa e scolastica nella sua interezza”, spiega la coordinatrice Domenica Rovelli.

La cura e il rinnovo degli ambienti è uno degli oggetti di attenzione da parte dei genitori amministratori della scuola che negli ultimi anni, grazie anche al contributo dell’amministrazione comunale proprietaria dell’immobile, hanno pianificato e realizzato significativi interventi di manutenzione. Nel 2021 proseguirà la riqualificazione della struttura scolastica coinvolgendo in particolare la parte esterna dell’edificio.