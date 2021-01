Alla scoperta dell’Armagnac e del Cognac: caratteristiche e differenze

Cognac e Armagnac sono apparentemente fratelli gemelli: l’equivoco nasce dal fatto che siano entrambi brandy e abbiano un aspetto quasi identico. La confusione, poi, aumenta nel considerare le varie tipologie di prodotti che ci vengono offerti.

Tutti e due sono acquaviti di vino e vengono prodotti quasi negli stessi vitigni, l’Ugni blanc, il Colombard e la Folle blanche.

In cosa si differenziano allora?

Per cominciare, nella distillazione: il Cognac viene distillato in maniera discontinua cioè con due cotte successive in un alambicco discontinuo tradizionale. L’Armagnac, invece, viene distillato una volta sola in un alambicco continuo, cioè alimentato da nuovo vino man mano che si distilla.

L’Armagnac solitamente invecchia per minor tempo rispetto al cognac e in botti più grandi. Pur essendo probabilmente l’acquavite più antica di Francia, si è cominciato ad imbottigliarla per la vendita solo dopo il 1945.

La struttura di produzione dell’Armagnac, composta in prevalenza da piccoli vignaioli distillatori e da pochi grandi nomi di affinatori e commercianti, ha sicuramente reso più difficile la diffusione di questo distillato. Il dominio dei mercati esteri e l’intenso supporto di marketing che le grandi case del Cognac esercitano con costanza da molti decenni giova alla notorietà di questo distillato nel mondo come e quanto il suo pregio intrinseco. L’Armagnac resta parecchi passi indietro, quindi è ancora un prodotto di nicchia tra i distillati, pur non essendo inferiore al cognac per qualità.

Una specificità dell’Armagnac è quella di vederlo spesso imbottigliato con l’indicazione dell’anno della vendemmia, e quasi sempre anche con l’anno della messa in bottiglia, che di solito indica quanto invecchiamento in botte ha subìto il distillato. Attenzione, però! Non è sempre vero: specialmente per le annate più vecchie, non è detto che l’intervallo di tempo sia trascorso tutto in botte: una volta maturo – e quasi sempre lo è entro i 25-30 anni – viene trasferito in recipienti inerti, e cessa di evolvere; in questo modo non perde le sue caratteristiche.

La principale differenza dell’Armagnac rispetto al Cognac è l’alto contenuto di sostanze aromatiche, oltre all’alcool: poiché si ottiene un distillato a grado più basso (tra 52° e 60°), a differenza del Cognac in cui l’alcool è tra 63° e 72°, la frazione di sostanze aromatiche primarie sarà maggiore, e quindi ne risulta un distillato in cui le caratteristiche del vino, e perciò del territorio di provenienza, si fanno sentire in modo marcato.

Nell’Armagnac tradizionale, sempre di annata, l’altra importante differenza con il Cognac è la mancanza di diluizione con acqua distillata; rispetto all’Armagnac commerciale (le cui bottiglie senza indicazione d’annata sono sempre assemblaggi di acquaviti diverse) e a quasi tutto il Cognac, che vengono portati a 40°, il vero Armagnac è imbottigliato al grado alcolico risultante dalla sola evaporazione nella botte. Si tratta quindi di quel tipo di distillato che a Cognac prende il nome di brut de fût (“come esce dalla botte”), una qualità di pregio, con tenore sempre oltre 40°, e normalmente tra 45° e 49°. Ciò non deve spaventare il consumatore, poichè il lungo soggiorno in botte fa armonizzare perfettamente l’alcool con gli altri elementi, che verrà quindi avvertito meno bruciante al palato di un Armagnac giovane a soli 40°.

In definitiva, il Cognac risulterà più influenzato dalle operazioni successive alla distillazione, la botte e l’invecchiamento, e assumerà un carattere più delicato e fine. L’Armagnac, avendo sin dall’inizio più aromi, risulterà meno modificato dall’invecchiamento, ed esprimerà maggiormente le peculiarità del territorio in cui è stato coltivato, sottolineando forza e densità di sapori. Per paragonarli i francesi spesso utilizzano l’immagine della seta rispetto al velluto.

Per concludere, vanno menzionate le sottozone di produzione dei due distillati, dette ‘cru’. La regione del Cognac è divisa in sei cru, mentre, quella dell’Armagnac ne conta tre.

Le cru del Cognac sono: la Grande Champagne da cui provengono i prodotti più pregiati e che necessitano di un periodo più lungo di invecchiamento; la Petite Champagne, la Borderies da cui si ricavano acquaviti dall’aroma floreale; il Fin Bois, il Bon Bois e il BoisOrdinaries. In totale sono circa 80mila ettari di territorio coltivati a vite.

Le cru dell’Armagnac, invece, sono la Bas Armagnac, la Haut-Armagnac e la Tenareze. E le acquaviti più pregiate vengono dalla Bas Armagnac.

