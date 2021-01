Aggredita mentre aspetta il treno: l’incubo di una 28enne bergamasca

Una ragazza bergamasca di 28 anni è stata aggredita lunedì sera in stazione a Cesano Maderno (Monza e Brianza). I carabinieri intervenuti sul posto hanno arrestato un trentenne immigrato tunisino senza fissa dimora, grazie alla testimonianza di una donna che dalla finestra di casa ha assistito alla scena.

La 28enne stava aspettando il treno per tornare a casa, a Bergamo, dopo aver finito il turno serale in un pub della zona. All’improvviso il nordafricano, secondo la denuncia, l’ha minacciata con un coltello (che non è stato ritrovato) e poi l’ha picchiata e sbattendole il viso contro un palo.

La donna alla finestra ha lanciato l’allarme. Quando sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri, lo straniero era ancora in azione, con la ragazza già sanguinante.

Alla vista dei militari l’uomo ha tentato la fuga, lanciando anche alcune pietre contro di loro, ma è stato raggiunto e arrestato per rapina aggravata, resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

La 28enne è stata portata sotto shock all’ospedale di Desio, dove è stata curata e dimessa con una prognosi di 15 giorni.