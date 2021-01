Treviolo-Paladina, il cantiere che il Covid non ha mai fermato

È un’opera attesa, molto discussa, spesso contestata. Un tratto di quell’arteria Villa d’Almè -Dalmine che è sempre più vitale per lo sviluppo ad ovest della città e della Val Brembana.

Un cantiere vistoso, importante per il grande lavoro in trincea – lunga 1,5 chilometri sui cinque totali – che caratterizza quel tratto di strada e che non si è mai fermato nemmeno davanti al Covid. Anzi. Qui mezzi ed operai hanno approfittato dei lockdown per eseguire spostamenti, rotonde e deviazioni.

Certo non sono mancati imprevisti, come l’allagamento di una parte della trincea dovuta ad un periodo di intense piogge e alle acque fuoriuscite da una vasca di sollevamento che si affacciava proprio sullo scavo.

L’opera è stata affidata alla Vitali Spa di Cisano Bergamasco per un appalto dalla Provincia di Bergamo e interamente finanziata da Anas. Dalla società di Cisano che ha messo in campo operai e mezzi, assicurano che l’opera sarà terminata e consegnata per i tempi previsti, fine anno 2021.

“È sempre stata nostra volontà dare un segnale chiaro che il cantiere sta andando avanti nel migliore dei modi ed è nostra intenzione continuare così perché questa è un arteria fondamentale per i tanti automobilisti che tutti i giorni la percorrono” dichiara Cristian Vitali, Amministratore Delegato Vitali Spa.

TABELLA

Lunghezza dell’opera: cinque km di strada da riqualificare

Da a: dallo svincolo per il centro commerciale di Curno fino al rondò di Paladina;

Impresa: la Vitali Spa di Cisano

Importo dell’appalto: 44 milioni di euro di cui per lavori 25 milioni,

Quattro gallerie, 3 nuovi impalcati (ponti), 1 allargamento impalcato esistente,

Gli svincoli al rondò di Valbrembo, a Paladina, alla connessione con la Briantea, a Curno.