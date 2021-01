Stand By: il supporto Automha-Imiberg

Educazione e formazione sono due concetti fondamentali per Automha, azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di ultima generazione di stoccaggio e prelievo automatico.

Nel corso degli anni,la realtà di Azzano San Paolo ha dimostrato la propria attenzione verso le nuove generazioni in molteplici modalità, con l’obiettivo di valorizzare le risorse giovanili e sostenere la formazione continua dei propri collaboratori.

Numerosi gli accordi stretti in quest’ottica, tra i quali ricordiamo la collaborazione con prestigiose università come il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi di Bergamo e l’Università Federico II di Napoli, la possibilità di attivare tirocini curriculari ed extracurriculari, stage formativi finalizzati alla stesura di tesi di laurea e la cooperazione con istituti scolastici del territorio per lo svolgimento di periodi di alternanza scuola-lavoro.

La condivisione della cultura e della conoscenza, nonché il sostegno allo sviluppo, sono per Automha valori in cui investire per la formazione dei più giovani, e sono diventati i pilastri su cui si basano le partnership strette nel tempo, in particolare quella con l’Istituto Superiore Imiberg.

È da qualche anno, infatti, che Automha ospita nella propria sede centrale i ragazzi del quarto anno per permettere loro di sperimentare e vivere una realtà lavorativa complessa, comprendere come sia organizzata un’impresa di importanza globale.

Quest’anno, Automha e Imiberg rinnovano la propria partnership con un progetto dedicato a tutti coloro che, in questo periodo di emergenza sanitaria, si sono trovati a dover frequentare le lezioni scolastiche da casa o hanno dovuto iniziare a lavorare in modalità smartworking. Un’iniziativa concreta che si inserisce in un contesto più ampio intitolato “Fare Impresa”, in cui i ragazzi dell’Istituto Superiore Imiberg, attraverso l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, sperimentano il funzionamento di un’azienda e si mettono in gioco costruendo un vero e proprio modello di business, applicando le proprie conoscenze e quanto studiato tra i banchi di scuola. L’obiettivo che questo programma si pone è rendere i ragazzi consapevoli della realtà economica attuale e protagonisti della valorizzazione di un progetto imprenditoriale innovativo.

Nasce così, proprio dagli studenti di 4^ I.T.E., Stand By, un supporto per device tecnologici che vuole agevolare le persone nell’utilizzo degli stessi. Si tratta di un sostegno lineare e dai profili essenziali, che mantiene stabile il proprio smartphone, pc o tablet facilitando lo studio o il lavoro da casa. Un progetto green, attento all’ambiente: Stand By è realizzato utilizzando esclusivamente targhette in alluminio che sono state scartate dalla produzione di Automha. Un’iniziativa ecologica che si inserisce in un processo più ampio di economia circolare, permettendo la riduzione degli sprechi impiegando in modo nuovo e concreto materiale che altrimenti rimarrebbe inutilizzato.

Un prodotto innovativo e allo stesso tempo utilissimo, soprattutto in questo periodo in cui gli individui hanno riscoperto le proprie scrivanie per compiere attività che tutti i giorni venivano svolte in ufficio o a scuola. Per venire incontro a tutte le necessità, Stand By è disponibile in tre dimensioni – Travel, Daily e Giant–ed è acquistabile su prenotazione mandando una mail all’indirizzo standby.imiberg@gmail.com.