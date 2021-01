Seriate sostiene le società sportive: 120 mila euro per 15 associazioni

Stanziati i fondi del piano straordinario a sostegno delle società sportive. I 120 mila euro previsti per il biennio 2020 – 2021 saranno assegnati a 15 società sportive, che hanno presentato domanda entro il 28 novembre, data di scadenza del bando. Ricevute le richieste, l’ufficio sport ha stilato la graduatoria finale in base ai criteri di assegnazione, che consideravano la rilevanza sportiva, la natura dell’attività e la gestione degli impianti. Per il 2019 – 2020 sono erogati 60 mila euro a 12 società delle 15 che hanno presentato domanda, mentre per il 2020 -2021 altrettanti fondi saranno distribuiti a 11 società delle 15 in graduatoria.

“L’Amministrazione comunale in questo momento particolare intende sostenere fortemente e concretamente le associazioni sportive, che con le attività proposte fanno crescere ed educano i nostri ragazzi. Fare sport significa fare squadra, metterci impegno, avere un ruolo in team, rispettare le regole e gli allenatori. Spero che prima possibile i nostri ragazzi possano tornare a frequentare le associazioni sportive e ad allenarsi; lo sport è un momento di crescita che va sostenuto e incentivato”, afferma il sindaco Cristian Vezzoli.

Le associazioni di Seriate si occupano delle discipline più varie, dal calcio alla pallavolo, dall’equitazione alla danza. L’offerta della città è assolutamente varia e variegata. Tra i tanti sport a Seriate è ritornato, dopo anni di assenza, il tennis e prima possibile riaprirà i battenti anche la nuova piscina, inaugurata tre mesi fa.

“Le associazioni sportive sono state colpite duramente dalla pandemia e continuano a essere penalizzate – dichiara l’Assessore allo Sport Ester Pedrini -. L’impegno dell’Amministrazione comunale è ascoltare le loro richieste e cercare di trovare delle soluzioni per arginare le difficoltà che stanno incontrando. Elargire dei contributi straordinari non è la risposta risolutiva ma un’attenzione verso tutte le società sportive, il cui lavoro è prezioso per lo sviluppo socioeducativo dei ragazzi e per il benessere psicofisico di tutti”.

Di seguito la ripartizione dei contributi erogati nel biennio alle società sportive che operano sul territorio:

ASSOCIAZIONE O’CIPHER 6.200 euro

AURORA PALLAVOLO SERIATE ASD 10.600 euro

AURORA SERIATE CALCIO ASD 32.000 euro

BODY PARK JUDO CUS Bergamo 3.100 euro

CARPE FITNESS 4.100 euro

CENTRO EQUITAZIONE BERGAMASCO 2.800 euro

GSD CASSINONE 14.600 euro

KING FIT ASD 1.800 euro

POLISPORTIVA COMONTE 20.500 euro

RUGBY ORIO 21.300 euro

SOCIETA’ ALPINISTICA SERIATESE 600 euro

SPAZIO CIRCO 2.700 euro

I contributi elargiti si sommano all’assegnazione gratuita delle palestre e alla liquidazione dei «voucher centri estivi 2020» per l’abbattimento delle rette di frequenza ad attività e centri estivi di Seriate, di cui hanno beneficiato anche le società sportive che hanno offerto i Cre. Anche questa è un’ulteriore misura a sostegno delle associazioni che operano sul territorio da anni, svolgendo un importante ruolo di aggregazione e socializzazione per tutte le fasce di età, soprattutto per adolescenti, giovani e anziani.