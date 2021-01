Oltre l’apparenza: Martina Fainozzi e la riflessione sul mondo del bodybuilding

“Mai giudicare un libro dalla sua copertina”. Quante volte ci è capitato di sentire questa frase? Forse troppe.

Ormai sappiamo perfettamente cosa voglia dire: non bisogna basarsi solo sull’aspetto esteriore poiché ciò che conta realmente “sta all’interno”.

Eppure, nonostante il significato appaia scontato, non è poi così difficile cedere a giudizi e stereotipi dettati dall’ignoranza. Lo sa bene Martina Fainozzi, ventiduenne originaria di Bergamo, attualmente residente a Ginevra. Martina si è trasferita in Svizzera con il compagno Gabriel con cui convive felicemente. La sua più grande passione è quella per il fitness: ama allenarsi, restare in forma e mangiare sano. Inoltre ha partecipato durante gli ultimi anni a numerose competizioni nel mondo del bodybuilding all’interno della categoria “Bikini”. Un mondo che spesso viene stereotipato, associato quasi esclusivamente ad allenamenti intensivi e a diete improponibili. Tuttavia, c’è ben altro. Al di là dell’estetica e della genetica, per “diventare” bodybuilder, bisogna essere dotati di grande determinazione e costanza, saper perseguire attentamente i propri obiettivi e fare molti sacrifici. Martina, in questo senso, è riuscita a conciliare fitness e competizioni senza rinunciare ai piaceri della vita.

Martina, che cosa rappresenta per lei il bodybuilding? Come lo definirebbe?

“Innanzitutto ci tengo a dire che sono sempre stata un’amante dello sport in generale. Ho praticato pallavolo per molti anni, poi il mio interesse si è spostato verso questa disciplina, che per me rappresenta pura passione. È a tutti gli effetti una valvola di sfogo; mi alleno quando ho tempo, la mattina o il pomeriggio indifferentemente. Solo così riesco a scaricare la tensione accumulata, magari dopo una pesante giornata lavorativa. Mi piace provare la sensazione di fatica e, soprattutto, di soddisfazione dopo una seduta ben fatta. Credo che definire il bodybuilding come sport sia riduttivo: si tratta di un vero e proprio stile di vita. Non significa solo sollevare pesi cinque o sei volte a settimana. Per arrivare a una condizione fisica estrema (quale è quella del bodybuilder) è necessario seguire un rigido piano alimentare durante un determinato periodo di tempo. Certamente mantenere uno stile di vita sano durante l’anno, è il primo passo fondamentale per poter raggiungere rapidamente la condizione da gara”.

Esistono prerequisiti per poter praticare questa disciplina?

“Per essere atleti, non solo bodybuilder, bisogna essere animati da una grande passione e da una forte determinazione. Non deve poi mancare la costanza nel proprio percorso. Questi elementi sono essenziali ma, purtroppo, non bastano. Per essere vincenti è necessario “possedere” una grande genetica. Mi riferisco alla struttura del corpo (vita stretta, clavicola larga, forma di gluteo…), a quella dei muscoli e ad altri fattori determinanti come la velocità del metabolismo. Insomma bisogna essere naturalmente predisposti”

In che cosa consistono le competizioni? Quali sono le categorie?

“Le gare si svolgono in tutto il mondo praticamente ogni fine settimana. Le donne sono suddivise in cinque categorie: la mia, chiamata Bikini, rappresenta la condizione meno estrema. Si esige, per l’appunto, un fisico da spiaggia, da bikini. In seguito si passa alla categoria Figure, Physique, Fitness e, infine, Bodybuilding. La competizione ha inizio con una sorta di ‘sfilata’ sul palco dalla durata di una decina di secondi. Bisogna eseguire delle pose obbligatorie che vengono valutate dai giudici. L’esito finale è dettato dalla presentazione, dall’aspetto estetico e dalla condizione fisica. In seguito tutte le atlete in gara vengono affiancate e confrontate. L’ultimo momento è quello dedicato alla premiazione. Paradossalmente, una preparazione di mesi e mesi, si riduce a soli cinque minuti di gara sul palco. Per questo è molto importante sfruttare il poco tempo a disposizione per dare nell’occhio. L’obiettivo è quello di vincere la famosa ‘Pro Card’, il premio che rappresenta il sogno di ogni atleta amatoriale”

Come ci si prepara a una gara?

“Ho un preparatore che mi segue a 360 gradi. È lui che si occupa di definire il mio piano alimentare, bilanciarlo con quello d’integrazione e unirlo all’allenamento. L’anno scorso, ad esempio, ho gareggiato a giugno e la mia preparazione è iniziata a marzo. Durante quei mesi è necessario gestire meticolosamente le proteine, i carboidrati, le fibre, gli integratori, l’allenamento…Non esistono sgarri. Inoltre, una volta ogni due settimane, bisogna comunicare gli aggiornamenti al preparatore in modo che possa tenere monitorata la situazione. In base alle esigenze, il piano può poi essere modificato e adattato. Più si avvicina il giorno della competizione, più i check diventano frequenti. La preparazione varia a seconda della condizione di partenza”

Le va di raccontare un aneddoto che le viene in mente riguardante una competizione?

“Ricordo che la notte precedente alla mia prima gara nel 2018 non ho chiuso letteralmente occhio. Era un momento che sognavo da anni, preparavo da tempo e non sapevo come sarebbe stato. Ero agitata, ma entusiasta al contempo. Un aneddoto interessante, forse meno conosciuto, riguarda il ‘lato estetico’ che precede ogni gara. La settimana prima di una competizione, infatti, bisogna dedicare tanto tempo a sé stesse. È necessario prendersi cura delle unghie, dei capelli, delle ciglia … La pelle deve essere idratata ed esfoliata poiché il giorno della gara si viene ricoperti di spray abbronzante. È come se ci si ritirasse in un centro benessere per circa una settimana”

Segue rigidamente una dieta alimentare o talvolta si concede qualche sgarro?

“In realtà non seguo un piano alimentare. Lontano dalle gare (off-season) non ho la necessità di seguire nessuna dieta rigida e strutturata. Sono molto contenta di poterlo dire perché non è così scontato. Fortunatamente vivo in totale equilibrio fisico e mentale con me stessa: se desidero mangiare una pizza o gustarmi un buon dolce, lo faccio senza problemi. Purtroppo, so perfettamente che in questo ambiente la linea tra ossessione ed equilibrio è molto sottile. Personalmente mi piace mangiare sano, ma non mi privo di nulla. Credo sia importante far passare messaggi positivi in questo senso”

Dunque crede che l’alimentazione e il corpo possano facilmente divenire un’ossessione?

“Sì, purtroppo. Come ho detto, la linea è molto sottile. È importante ricordarsi sempre che la vita non è una preparazione a una competizione. Per questo è necessario limitare la condizione estrema e non salutare da pre-gara solo al momento in cui questa viene espressamente richiesta. Una volta terminata la competizione si deve ritornare al proprio stile di vita sano”

Inizialmente come ha reagito di fronte ai cambiamenti subiti dal suo fisico?

“A dir la verità ho reagito bene fin da subito. Credo che una persona decisa ad approcciarsi al mondo del bodybuilding prediliga in partenza una certa tipologia di fisico muscoloso ed estremo. Per me non esiste sensazione migliore di osservare il mio corpo cambiare in maniera più ‘mascolina’. Mi piace notare il muscolo sulla spalla, sulla gamba… Ricordo che quando ero piccola avevo tappezzato la mia camera di immagini raffiguranti Miss Olympia Bikini. Mia madre, dopo avermi scoperta, ci era rimasta piuttosto male. Diciamo che non aveva apprezzato molto. Da quando però mi ha vista felice sfilare sul palco, ha cambiato completamente opinione e ha iniziato a spronarmi”.

Dal suo profilo Instagram, che conta quasi ventitremila followers, è possibile seguire parte della sua vita, dei suoi interessi e dei suoi allenamenti in compagnia del fidanzato Gabriel. Cosa la spinge a credere ogni giorno in ciò che fa?

“Fortunatamente Gabriel, il mio compagno, condivide la mia stessa passione per il fitness. Devo ammettere che questo aiuta tantissimo. Capisce perfettamente le mie necessità, le mie esigenze e anche i miei desideri soprattutto quando si avvicinano le competizioni. Questo interesse condiviso rende tutto più semplice e, probabilmente, se stessi con una persona estranea al mio mondo, mi prenderebbe per pazza. Ovviamente ci sono giorni sì e giorni no, capita di non vedersi in condizione, ma credo sia normale. Bisogna comunque andare avanti e non mollare. Gabriel in questo senso mi supporta molto e riesce a farmi vedere tutto in maniera più oggettiva. Mi ritengo davvero fortunata”.

Crede che la condivisione della sua passione sui social possa avvicinare molti giovani e adulti al suo mondo?

“Sinceramente lo spero con tutto il cuore. Mi auguro di dare un’immagine positiva di questo sport. Ovviamente, quando si avvicinano le competizioni, seguo il mio piano alla lettera, ma lontano dalle gare vivo la mia vita. Ho un lavoro, esco con gli amici, viaggio, mi rilasso. Spero che in molti possano interessarsi a raggiungere questo tipo di equilibrio”.

Nota ignoranza sull’argomento? Le è mai capitato di ricevere insulti o commenti poco gradevoli da parte di chi non conosce lei e la disciplina?

“Da una parte penso sia normale che la gente estranea a questo sport lo percepisca solo come qualcosa di puramente estetico. Ciò significa, però, non conoscere tutti i sacrifici che ci stanno dietro. Sacrifici che durano mesi! Dietro ogni atleta c’è un carattere forte, una grande perseveranza. Quando ho iniziato ad approcciarmi al bodybuilding mi è capitato spesso di ricevere insulti. La gente ha iniziato a notare i cambiamenti subiti dal mio fisico attraverso le fotografie. I commenti più gettonati erano: ‘maschiaccio’, ‘sembri un uomo’, ‘il tuo fisico fa schifo’. È triste ricevere certi giudizi, talvolta dettati anche dall’invidia, ma francamente non saranno di certo questi ultimi a fermarmi. Inoltre devo ammettere che ricevo anche moltissimi complimenti da parte di donne. Ciò mi fa davvero piacere”.

Le va di dare qualche consiglio motivazionale ai giovani lettori che ci seguono?

“Un consiglio che potrei dare è quello di sperimentare sul proprio corpo e di prendersi il tempo necessario per farlo. Bisogna conoscersi e capire come il fisico reagisca a nuovi stimoli. Ovviamente è importante affidarsi, nel momento in cui si pratica attività fisica, sempre a persone esperte e competenti”.