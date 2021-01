La befana vien di notte, La La Land o Hotel Transylvania 3? La tv del 5 gennaio

Per la prima serata in tv, martedì 5 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La Befana vien di notte”. Paola è una maestra di scuola elementare, almeno di giorno. Di notte, infatti, si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana. A ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli, Mr. Johnny. Il suo scopo è vendicarsi di lei che, 20 anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia. Sei alunni di Paola, però, assistono al suo sequestro e, una volta scoperta la doppia identità della loro amata maestra, si attivano per cercare di liberarla…

Su Canale5 alle 21.35 ci sarà un nuovo appuntamento con “Viaggio nella grande bellezza”.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa”; su RaiTre alle 21.20 “La La Land”; su Rete4 alle 21.20 “Il marchese del Grillo” ; su Italia1 alle 21.15 “Now you see me – I maghi del crimine”; su La7 alle 21.15 “Non siamo angeli”; e su Rai4 alle 21.20 “Dark Hall”.

Ancora, su Rai5 alle 20.55 “Morto Stalin se ne fa un altro”; su Iris alle 20.55 “Wyatt Earp” e su Italia2 alle 21.05 “2001 – Un’astronave spuntata nello spazio”.

Da segnalare, infine, su La7D dalle 20.30 la serie “I Kennedy”; su La5 alle 21.05 la replica del “Grande Fratello Vip” e su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.