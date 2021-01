Festività natalizie, in Bergamasca 37.556 persone controllate: solo 102 sanzionate

I bergamaschi sono stati rispettosi delle limitazioni imposte durante le festività natalizie per arginare la diffusione del Covid 19. Secondo i dati della Prefettura sui pattugliamenti svolti dalle forze dell’ordine sulle strade della nostra provincia, solo lo 0,27% delle persone controllate sono state sanzionate per assembramento o uscita da casa senza un valido motivo.

Nello specifico, nel periodo che va dal 21 dicembre al 3 gennaio, i bergamaschi fermati per un controllo da Carabinieri, Polizia di Stato e Locale, o Guardia di Finanza sono stati 37.556.

Di questi solo 102 hanno ricevuto una sanzione per non aver rispettato quanto stabilito nel Dpcm pre-natalizio. Bergamo, come il resto d’Italia, è stata zona rossa nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e poi nei giorni di 1, 2 e 3 gennaio. Fascia arancione, invece, per i giorni feriali del 28, 29 e 30 dicembre, oltre al 4 gennaio.