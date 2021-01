Centro Salesiano di Treviglio, parola agli studenti: il liceo scientifico opzione scienze applicate

Il Centro Salesiano “don Bosco” di Treviglio ha una lunga e ricca tradizione educativa che mette al centro il singolo studente con la sua personalità unica e irripetibile, dove ognuno è chiamato per nome e può sentirsi a casa, esprimendo liberamente ciò che è e valorizzando le potenzialità che ognuno porta dentro di sé.

Ma lasciamo la parola ai protagonisti: innanzitutto Stella, studentessa del Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate.

Qui qualche informazione sul curricolo del Liceo delle Scienze Applicate del Centro Salesiano “Don Bosco” di Treviglio.

Ed ora è Edoardo, un ex-allievo, a raccontare la sua esperienza.

La scuola superiore: penso che non esista un aggettivo che possa definirla in modo univoco per tutti i ragazzi che l’hanno vissuta; credo che ognuno porti un ricordo speciale dentro il proprio cuore e che molte volte questo cassetto dei ricordi si apra e faccia apparire un sorriso sul volto di chi viaggia libero tra i suoi pensieri. Per 5 anni sono entrato dallo stesso cancello, per 5 anni tutte le mattine arrivavo su quel cancello e incontravo qualcuno ad accogliermi. Sembra una cosa banale, ma vi posso assicurare che non è così. Adesso, lontano da quei cortili e da quelle aule, riesco a capire la grandezza e la bellezza di quel gesto. Per 5 anni, arrivato alla soglia del cancello, una voce amichevole diceva il fatidico: “Buongiorno, Edoardo!”. Una frase che ti faceva capire di essere arrivato in un luogo che è stato molto più di una scuola, un posto dove una persona tutte le mattine ti salutava e sapeva anche il tuo nome. Quasi come se fossi arrivato a casa. Il Direttore un giorno mi ha detto: “Casa è dove hai voluto bene e ti hanno voluto bene” … Ecco posso dire con certezza che i Salesiani di Treviglio per me sono stati una CASA!!