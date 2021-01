Trofeo Città di Cremona, piazza d’onore fra élite per Chiara Teocchi

Il 2020 è stato un anno da dimenticare per Chiara Teocchi.

Oltre alla comparsa del Coronavirus e le restrizioni imposte per il suo contrasto, la 24enne di Ponteranica ha dovuto affrontare alcuni problemi cardiaci che hanno condizionato la propria stagione.

Il 2021 della biker orobica si è aperto nel migliore dei modi salendo sul podio del Trofeo Città di Cremona svoltosi nel pomeriggio di giovedì 3 gennaio.

Nonostante le difficoltà causate dalla neve e dalla pioggia caduti nei giorni scorsi, la portacolori dell’Esercito ha saputo difendersi sul percorso di Montodine terminando in quarta posizione la prova vinta da Eva Lechner (StarCasinò CX Team).

In grado di cogliere la piazza d’onore fra le élite, la giovane bergamasca ha lanciato un’importante segnale in vista dei Campionati Italiani precedendo la cenese Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) che si è laureata campionessa lombarda di categoria.

Più indietro lontane Nicoletta Bresciani (Scott Racing Team) e Gloria Musa (Team Ciclistico Paletti), rispettivamente ottava e nona al traguardo, mentre Katia Moro (Dotta Junior Bike Team) e Marta Zanga (Ktm Alchemist Selle Smp) hanno sfiorato il podio fra le Under 23.

In campo maschile discorso diverso per il trescorense Luciano Rota (Development-Guerciotti) che si è dimostrato ancora una volta in crescita terminando le proprie fatiche al terzo posto la gara dominata dal compagno di squadra Samuele Leone.

Nelle categorie giovanili da segnalare l’ennesimo successo fra le juniores per la campionessa italiana Lucia Bramati (StarCasinò CX Team), mentre Elisa Lanfranchi (Melavit Tirano Bike A.S.D.) ha concluso in terza posizione la kermesse dedicata alle allieve del primo anno.