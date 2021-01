Spostamenti non giustificati e mancato rispetto del coprifuoco: 7 multe durante le festività

Non si è fermato durante le festività il lavoro della polizia locale cittadina, che dal 21 dicembre al 3 gennaio ha controllato il territorio di Bergamo città per far rispettare il Dpcm della presidenza del Consiglio pensato per contenere i contagi di Covid-19.

Bergamo, come il resto d’Italia, è stata zona rossa nei giorni del 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre, e poi nei giorni di 1, 2 e 3 gennaio. Fascia arancione, invece, per i giorni feriali (quattro: 28, 29 e 30 dicembre, oltre al 4 gennaio).

Nei 14 giorni di sorveglianza sono stati effettuati 3.544 controlli su persone con cinque sanzioni per spostamenti non giustificati e due per il mancato rispetto del coprifuoco. Sette, quindi, le multe comminate in città.

Durante il periodo delle festività natalizie sono state controllate anche 379 attività commerciali: una di queste ha ricevuto una sanzione per aver servito un cliente dopo le 18.