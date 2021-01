Sopra la media del decennio le temperature del 2020 a Bergamo

Si sa, le temperature e le questioni climatiche sono una tematica di grande interesse per la società contemporanea. Non mancano mai sul Web, nelle trasmissioni televisioni, sui giornali notizie inerenti ai vari fenomeni atmosferici. E a buon ragione ovviamente.

Il Meteo (breve periodo, inerente alle previsioni del tempo) influenza le nostre attività giornaliere, ma spesso non ci rendiamo conto di quali siano le condizioni medie abituali per un determinato mese o per una determinata stagione, ovvero non ci rendiamo bene conto di come sia il Clima (lungo periodo).

Uno degli aspetti più interessanti del Clima è quello legato alle temperature, spesso estremizzate dai media, sempre alla ricerca di record e scoop.

Alcune domande e curiosità quindi sorgono spontanee con l’avvento del nuovo anno. Il 2020 è stato un anno da record per le temperature? Come si posiziona in termini di medie annuali rispetto ai precedenti?

Il grafico in copertina, che riporta le temperature registrate presso la Stazione Meteorologica di Bergamo Orio al Serio, rivela che nel 2020 il mese più freddo è stato Gennaio (mediamente il mese più freddo) con 4,4° e il più caldo Agosto (solitamente il più caldo è Luglio) con 23,7°. La temperatura più alta registrata è stata di 34° (non fidatevi delle rilevazioni non ufficiali che spesso riportano valori molto alti falsati dal cattivo e non a norma posizionamento della stazione meteo), mentre quella più bassa di -5°.

Rispetto alle temperature medie mensili dei periodi 1981-2010 e 1991-2020 il 2020 è stato un anno sopra media, anche se non in maniera spaventosa rispetto alle medie degli ultimi 30 anni. Il mese di Febbraio è stato da record, in quanto una temperatura media mensile di 7,7° non è mai stata registrata negli ultimi 40 anni e probabilmente, considerando la tendenza al riscaldamento globale, neanche nei decenni precedenti del secolo scorso. Rispetto agli ultimi 30 anni l’Estate invece è stata sotto media, così come i mesi di Ottobre (decisamente sotto media) e Marzo e ciò ha permesso di compensare le grandi anomalie positive dei mesi invernali. Tra i mesi invernali c’è anche da segnalare l’ultimo Dicembre, molto particolare dal punto di vista meteo e climatico, che è stato caratterizzato all’inizio e alla fine da nevicate (abbondante quella del 27-28 Dicembre) e da una parte centrale del mese calda per il periodo.

Come già accennato il 2020 è stato un anno sopra media, ma più freddo rispetto ai tre precedenti. Come si evince dal grafico sopra riportato, la temperatura media annua è fortemente cresciuta dagli anni ’80 a oggi, con un notevole picco di caldo nel 2003 e nel 2007 (quasi 15° la media annuale di questi due anni contro i 13,6° del periodo 1990-2020 e i 13,9° del 2020). C’è da sottolineare che gli ultimi due decenni hanno presentato temperature medie decennali molto simili, estremamente più calde rispetto a quelle dei decenni precedenti, ma per lo meno non vi è stata una crescita spaventosa nel secondo decennio del secolo (questo per quanto riguarda la Stazione Meteorologica di Orio al Serio, ogni località fa storia a sé per quanto riguarda le temperature).