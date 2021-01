Seriate e Alzano Lombardo, al via le vaccinazioni: dosi per 2.500 dipendenti dell’Asst

Sono iniziate lunedì 4 gennaio, a partire dalle 8.30, le vaccinazioni anti-Covid all’ospedale Bolognini di Seriate (che riguarderanno anche l’ospedale Fenaroli di Alzano Lombardo).

Sono previste 120 dosi al giorno, sette giorni su sette, Epifania compresa, per somministrare il vaccino a tutti i 2.500 dipendenti dell’Asst.

“Così come indicato dalla Direzione generale Welfare di Regione Lombardia – spiega l’Asst Bergamo Est in una nota -, stiamo procedendo alacremente alla definizione di sedute vaccinali anti-Covid per gli operatori sanitari sette giorni su sette. La programmazione di tali sedute prevede l’inserimento di nuove figure (medici vaccinatori in primis) che saranno determinanti per definire date, orari ed eventuali sedi integrative. Il progetto è in itinere, ma auspichiamo di avere, a breve, un piano d’azione operativo pronto per essere attuato”.