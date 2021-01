Pronto, 2021? Pensa anche agli animatori quest’anno, ok?

Quando a causa Covid-19, da un giorno all’altro ci siamo ritrovati in “gabbia”, il mio unico pensiero è stato: spero che questa pandemia finisca prima di subito, altrimenti quest’estate non potrò partire.

Eh già, sono un’animatrice turistica, e così come me ci sono altre mille persone là fuori che hanno avuto il mio stesso pensiero… perché essere animatori è un lavoro a tutti gli effetti.

È il mio lavoro.

Si parte. No, non si parte più. Boh. Chi lo sa.

Staff dimezzati. Partirà solo la metà degli animatori. Si partirà. Anzi no. Caos. Aiuto.

Evidentemente il treno della fortuna girava dalla mia parte in quel momento, e nonostante ci fossero mille difficoltà, a luglio (con un mese di ritardo rispetto al solito) ho ricevuto la chiamata che aspetto con ansia ogni estate e consapevole della stagione difficile a cui andavo in contro, il giorno dopo sono partita. Avevo il cuore a mille, come sempre.

Quest’anno destinazione Puglia, in un villaggio in provincia di Lecce.

Ovviamente, appena arrivata, una lunga lista di regole nuove da seguire era pronta ad accogliermi.

Chi è animatore sa.

Sa quanto sia stato difficile stare tutto il giorno sotto il sole con la mascherina, ma questo penso sia stato il problema meno grave.

Sa quanto sia stato triste dire ad un bambino: “no scusa, non posso abbracciarti…c’è il virus!”. Niente abbracci, niente manine che si tengono l’un l’altra, niente baby dance, il loro momento preferito. Ci si è spezzato il cuore.

È stata dura ricordare agli ospiti di indossare anche loro la mascherina, per una migliore convivenza e il ‘quasi normale’ svolgimento delle attività.

È stato brutto, a volte, vedere il teatro mezzo vuoto dopo tutte le nostre prove e il nostro impegno, causa il metro di distanza da rispettare.

È stato difficile svolgere qualsiasi tipo di attività senza che ci fossero problematiche: igienizza l’oggetto, igienizza le mani, ricordati la mascherina, mille spugnette diverse e sempre pulite e igienizzate per i microfoni, e chi più ne ha, più ne metta.

Soprattutto è stato molto doloroso non poter abbracciare un ospite che in lacrime tornava a casa. È stato doloroso non poter riabbracciare quegli ospiti che abbiamo conosciuto in stagioni precedenti e che ci seguono di villaggio in villaggio, solo per rivedere noi.

Come glielo spieghiamo che siamo i primi a morire dentro?

I primi a starci male per questa situazione anomala eravamo proprio noi.

Noi che facciamo questo lavoro perché amiamo stare tra la gente ma soprattutto per ridere insieme alla gente. Gli stessi sorrisi che questa maledetta mascherina purtroppo ci ha impedito di vedere e a nostra volta, di mostrare. Ma c’erano.

I nostri sorrisi c’erano anche se nascosti, perché chi fa questo lavoro deve saper ridere e sorridere. La mascherina ce lo impedisce? Nessun problema.

Abbiamo gli occhi apposta, due finestre in grado di trasmettere la nostra felicità.

Nonostante tutto.

Alla fine, come sempre, ce l’abbiamo fatta.

Abbiamo vinto noi che non ci siamo arresi e abbiamo lottato contro questo ostacolo più grande di noi.

Sicuramente, tra le cose che vorrei da questo 2021, c’è il desiderio di passare una stagione normale come le altre che ho vissuto. Tra baci, abbracci, risate, ma soprattutto spensieratezza. Anche se, se siamo riusciti a superare l’esperienza di quest’estate, allora chiamateci “eroi”. Siamo riusciti (in parte) a salvare l’estate degli italiani, quindi saremo pronti a superare qualsiasi altra difficoltà insieme.

2021 per favore non deludermi e non deludere chi come me, oltre che ad essere animatore fuori, lo è anche dentro.