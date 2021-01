Un po’ stanchi del maltempo, ci affidiamo a Simone Budelli che ci dia buone notizie per Bergamo nel bollettino del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Tra isole britanniche e nord Europa si estende un’ampia area di alta pressione, che trasporta aria fredda verso l’Europa centrale favorendo la formazione di un minimo depressionario tra Francia e area mediterranea. La Lombardia nei prossimi giorni verrà influenzata da questa circolazione depressionaria, con tempo generalmente instabile e temperature in graduale calo nella parte centrale della settimana.

Lunedì 4 gennaio 2021

Tempo Previsto: Cielo molto nuvoloso o coperto, con brevi ed isolate schiarite possibili principalmente sui settori alpini. Tra mattino e pomeriggio brevi piovaschi sparsi, alternati a pause asciutte, possibili sui settori di pianura e area appenninica. Fenomeni isolati o assenti su Alpi e Prealpi. In serata precipitazioni sparse tra Prealpi e pianura occidentale, con neve oltre i 400-600 metri.

Temperature: Minime stazionarie (1/4°C), massime in lieve calo (5/8°C).

Martedì 5 gennaio 2021

Tempo Previsto: Cielo generalmente molto nuvoloso su tutti i settori, con qualche temporanea schiarita in mattinata sui settori alpini. In mattinata precipitazioni generalmente isolate e di breve durata, tra pomeriggio e sera fenomeni più diffusi tra bassa Lombardia e pianura orientale (deboli nevicate in Appennino oltre i 300-500 metri).

Temperature: Minime stazionarie (1/4°C), massime in lieve calo (4/6°C).

Mercoledì 6 gennaio 2021

Tempo Previsto: Molto nuvoloso in mattinata con qualche debole precipitazione sparsa tra Prealpi e pianura, in rapida attenuazione (deboli nevicate oltre i 300/500 metri). Nel pomeriggio e in serata cielo irregolarmente nuvoloso con qualche temporanea schiarita a partire da ovest. Tra sera e notte banchi di nebbia in formazione sui settori di pianura.

Temperature: Minime in lieve calo (0/3°C), massime stazionarie (3/6°C).