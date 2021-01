Ciclismo, Norma Gimondi si candida alla vice-presidenza della Federazione

Il 2021 sarà sicuramente un anno di svolta per il ciclismo italiano.

Dopo l’annuncio di Renato Di Rocco di lasciare la presidenza dopo oltre quindici anni, il mondo tricolore delle due ruote si appresta a rinnovare i vertici della Federazione.

Chi ha deciso di scendere in campo in vista delle elezioni in programma il 20 e il 21 febbraio prossimi è stata Norma Gimondi che ha annunciato il proprio sostegno al campione olimpico Silvio Martinello.

“Dopo essermi confrontata con Silvio Martinello questa scelta mi è parsa la logica continuazione del percorso da me intrapreso quattro anni fa, finalizzato al rinnovamento della Federazione – ha spiegato l’avvocatessa orobica -. Le linee da me tracciate quattro anni fa, infatti, sono state ampiamente condivise da Silvio nel programma che ha già presentato e sul quale fonda la sua candidatura a presidente, per una Federazione Ciclistica vicina ai giovani atleti italiani, alle società ed al territorio”.

Sfidante di Di Rocco nel 2017, la figlia del campione di Sedrina ha scelto di entrar a far parte della squadra capeggiata dal velocista veneto, ricoprendo in caso di vittoria il ruolo di vice-presidente.

“Norma, oltre ad essere una grande appassionata di ciclismo, è una professionista di spessore, competente e molto apprezzata: il suo profilo si inserisce perfettamente nel gruppo che vorrei potesse diventare la nuova dirigenza della FCI. Per rilanciare il nostro sport è necessario un consiglio federale ricco di capacità e di idee che sia in grado di fare un gioco di squadra vincente – ha aggiunto Martinello -. Con Norma c’è una forte sintonia, quattro anni fa ha scelto di impegnarsi nella corsa alla presidenza e ha raccolto tantissimi apprezzamenti e attestati di stima da tutte le parti d’Italia. Sono certo che anche questa esperienza, insieme a tutte le altre maturate nel corso degli anni, potranno essere molto preziose nell’affrontare le sfide che ci attendono”.

Oltre al pistard padovano, la corsa alla successione del dirigente abruzzese vedrà protagonisti anche la vicepresidente uscente Daniela Isetti, l’ex numero del Comitato Lombardo Cordiano Dagnoni e l’ex patron del “Consorzio Velodromo Dalmine” Fabio Perego.