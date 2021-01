Atalanta, ecco l’esterno danese Joakim Mæhle: “Aspetto i tifosi allo stadio”

Non vede l’ora di scendere in campo la sua nuova maglia Joakim Maehle, il laterale offensivo danese di 23 anni che l’Atalanta ha acquistato dal Genk: “Sono in una squadra fantastica, tra le top della Serie A. Giocano un calcio offensivo, che li porta a segnare molti gol. Bergamo è una città molto bella. Conosco anche la dolorosa situazione legata al Coronavirus tramite i giornali danesi. In queste situazioni bisogna essere forti, e tenere duro, e nel 2021 le cose andranno meglio”.

Che tipo di giocatore è il danese? “Sono un giocatore dinamico, un terzino offensivo. Provo sempre a dare il meglio di me per la squadra e i tifosi. Posso giocare su entrambe le fasce. Il mio obiettivo per il 2021 è crescere anche come uomo e rivedere il pubblico allo stadio”.

Infine un retroscena sulla trattativa che l’ha portato a Bergamo: “Ho parlato molto con (Ruslan Malinovskyi, Ndr) e sua moglie. È un mio caro amico visto che abbiamo giocato insieme. Mi ha detto cose positive su tutto, sulla squadra, sullo staff, sulla città e sul cibo. Quando qualcosa non gli piace lo dice sempre ma non è stato così e per questo sono ancora più felice di essere qui. Farò di tutto per vincere”.