Un ospite davvero speciale: Palazzo Medolago Albani e la visita orobica della principessa Sissi

Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach ha rappresentato per decenni l’immagine ideale di principessa.

Meglio nota come Sissi, l’imperatrice austriaca trascorse una vita carica di difficoltà a fianco del marito Francesco Giuseppe, chiamato a gestire un regno in progressiva disgregazione.

Uno dei momenti che segnò l’unione con il sovrano asburgico fu sicuramente il viaggio compiuto in Italia nell’inverno 1856-57 e che vide protagonista anche Bergamo.

La coppia reale giunse infatti nel capoluogo il 13 gennaio venendo alloggiati in una delle dimore aristocratiche più in vista della città, Palazzo Medolago Albani.

Rimasti in terra orobica per poco più di ventiquattr’ore, Francesco Giuseppe e Sissi non videro però l’aspetto originario della struttura commissionata da Girolamo Poncino (o Poncini) nel 1519.

Realizzata da Pietro Isabello su disegno di Andrea Ziliolo, l’opera sorse a cavallo fra via San Giacomo e viale delle Mura rimanendo intatta per oltre due secoli.

Dopo esser stata ceduta da Lodovica Poncino a Francesco Vailetti nel 1703, la residenza venne pressoché demolita totalmente su volontà del conte Luigi Vailetti che, a partire dal 1783, assegnò i lavori a Simone Cantoni.

Avvalendosi del capomastro Giovanni Francesco Lucchini, l’architetto italo-svizzero completò l’intervento in cinque anni consegnando l’attuale scenario.

A colpire i visitatori è sicuramente il prospetto esterno che, ad esclusione del lato su via San Giacomo, presenta un alto basamento bugnato in grado di nascondere il dislivello tra le due strade adiacenti.

La parte superiore delle facciate è racchiusa entro una griglia di lesene ioniche di ordine gigante che, nella porzione aggettante del fronte verso porta S. Giacomo, sono sostituite da semicolonne con superiore balaustra ornata dall’orologio e dalle statue scolpite da Antonio Gelpi.

Sopra le finestre del piano nobile sono visibili inoltre un medaglione e quattro bassorilievi in marmo di Carrara eseguiti nel 1848 da Giovanni Maria Benzoni e dedicati ad alcune scene della “Gerusalemme Liberata” di Torquato Tasso.

Attraversando il portale d’ingresso e seguendo un lungo vestibolo è possibile raggiungere il cortile interno adiacente alla cappella di famiglia e che consente di imboccare lo scalone monumentale collegato al piano nobile.

Quest’ultimo ospita una serie di sale decorate da artisti come Gian Paolo Cavagna, Luigi Deleidi detto “Il Nebbia”, ma anche Paolo Vincenzo Bonomini che si occupò di decorare l’omonima galleria.

Acquisito nel 1835 dal Comune di Bergamo, il palazzo avrebbe dovuto adibito a sede del Liceo Classico “Paolo Sarpi”, tuttavia i tecnici si resero conto ben presto che i locali non erano adatti, preferendo così cedere nuovamente lo stabile ai privati.

La struttura passò così nel 1841 nelle mani del conte Giacomo Medolago Albani che trasformò il luogo in un vero e proprio edificio di rappresentanza dove vennero ospitati di spicco come i coniugi Asburgo-Lorena, ma anche il primo re d’Italia Vittorio Emanuele II.

Nonostante il passaggio del tempo, Palazzo Medolago Albani conserva ancora oggi tutto il fascino del Neoclassicismo e di un’epoca dominata da nobili e sovrani.

