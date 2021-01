Covid, 14.245 nuovi casi in Italia, 347 decessi: a Bergamo 34 contagi

Il bollettino quotidiano dell’emergenza Covid 19 per la giornata di oggi, domenica 3 gennaio, rileva che sono 14.245 i nuovi casi di coronavirus in Italia, mentre le vittime sono 347. Sono i dati resi noti dal nuovo bollettino del Ministero della Salute.

Dopo l’impennata degli ultimi due giorni, torna a scendere il tasso di positività al Covid in Italia, che si attesta al 13,8% rispetto al 17,6% di sabato 2 gennaio. Sono stati 102.974 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

I dati di oggi in Lombardia

– i tamponi effettuati: 13.209 totale complessivo: 4.910.001

– i nuovi casi positivi: 1.709 (di cui 66 ‘debolmente positivi’)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 402.798 (+728), di cui 3.775 dimessi e 399.023 guariti

– in terapia intensiva: 489 (-2)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 3.267 (-26)

– i decessi, totale complessivo: 25.317 (+36)

I nuovi casi per provincia

Milano: 361 di cui 140 a Milano città;

Bergamo: 34;

Brescia: 206;

Como: 330;

Cremona: 60;

Lecco: 21;

Lodi: 7;

Mantova: 87;

Monza e Brianza: 55;

Pavia: 64;

Sondrio: 47;

Varese: 408.