Chiara Lubich, Un Natale al sud o Narciso e Boccadoro? La tv del 3 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 3 gennaio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Chiara Lubich – L’amore vince tutto”, con Cristiana Capotondi. Trento, 1943. Una maestra elementare poco più che ventenne vive lo sconforto e la disperazione causati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale. Ma, quando tra le macerie e le devastazioni, tutto ormai le sembra non avere più un senso, in un rifugio, alla luce fioca delle candele, insieme a poche amiche, si ritrova a leggere il Vangelo e capisce che mentre tutto crolla vi è solo Dio. La decisione di vivere il Vangelo concretamente scatena le reazioni dei benpensanti ma Chiara non si ferma. “Che tutti siano uno”, è il versetto che diventa il suo programma di vita, incomprensibile per chi, stremato dalla guerra, cerca prima la vendetta della giustizia. Quelle parole del Vangelo lette sotto le bombe diventano così luce nel buio…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Ricomincio da Raitre”. Una selezione degli spettacoli sospesi tra Marzo e Giugno, e quelli “mai nati” tra Novembre e il prossimo Gennaio, raccontati d i volta in volta da Stefano Massini e Andrea Delogu che trasporteranno lo spettatore dalla platea di casa al palcoscenico – non solo attraverso la presentazione sul palco di un estratto dello spettacolo o attraverso le immagini registrate della versione integrale- ma anche con interviste, racconti, curiosità. Si conosceranno gli interpreti più da vicino, si sbircerà dietro le quinte delle loro produzioni, ripercorrendo le tappe della gestazione delle opere, le storie e gli aneddoti correlati.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Peter Rabbit”; su Rete4 alle 21.25 “Love actually – L’amore davvero”; su Canale5 alle 21.20 “Un Natale al sud”; su Italia1 alle 21.20 “Guardiani della galassia”; su Rai4 alle 21.20 “Narciso e Boccadoro”; su La5 alle 21.05 “Una mamma per amica – Di nuovo insieme” e su Iris alle 20.55 “Il dottor Zivago”.

Su Rai5 alle 21.05 verrà proposto il documentario “Earth – La natura del nostro pianeta”. La vita del nostro pianeta è legata agli elementi. Meraviglie geologiche, clima spettacolare, misteri dei regni vegetale e animale, tutti indissolubilmente legati e plasmati da Aria, Terra e Acqua.

Da segnalare, infine, su La7 alle 20.35 la serie “Tut – Il destino di un faraone”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip; e su Italia2 alle 21.05 “Big Bang Theory”.

