Atalanta-Sassuolo, la diretta del match

“Smaltite” le feste natalizie torna il campionato per l’Atalanta di Gasperini, che al Gewiss Stadium ospita l’ostico Sassuolo.

Il tecnico piemontese sceglie Pessina sulla trequarti con Ilicic e Zapata davanti.

La diretta del match:

Il primo tempo

46′- Dopo un solo minuto di recupero termina il primo tempo: Atalanta avanti 2-0 sul Sassuolo.

45′- PESSINA! ECCOLO IL RADDOPPIO DELL’ATALANTA! Grande assist di Ilicic per il numero 32 che in mezza rovesciata, col destro, batte Consigli.

44′- Fallo tattico di Romero che ferma Traorè lanciato in contropiede e si becca l’ammonizione. Era diffidato, mercoledì salterà Atalanta-Parma.

42′- Ci prova ancora Ilicic da fuori, palla ancora alta. Lo sloveno ci sta provando in ogni modo.

36′- Ancora Zapata pericoloso con un colpo di testa su cross di Ilicic che termina a lato di un soffio.

35′- Palo di Zapata! Assist al bacio di Palomino per il colombiano che si libera di Kyriakopoulos con una spallata e poi calcia di potenza verso la porta di Consigli trovando la respinta del portante.

24′- Hateboer stende Boga e si prende il primo giallo della partita.

22′- Palomino al volo col mancino da ottima posizione, palla lata d’un niente! Poteva fare meglio l’argentino.

17′- Ilicic da fuori, palla alta di poco!

11′- ZAPATA!! LA SBLOCCA L’ATALANTA!! Il colombiano in area di rigore vince un contrasto con Chiriches e batte Consigli con una bomba di destro.

8′- Botta da fuori di Kyriakopoulos, Gollini devia in corner.

2′- Dopo pochi secondi il Sassuolo prova a colpire: bella palla in profondità di Berardi per Muldur che in area di rigore prova a battere Gollini ma è sfortunato nel rimpallo.

1′- Via, si parte al Gewiss Stadium!

Le formazioni ufficiali:

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Lopez; Berardi, Traorè, Boga; Caputo. All. De Zerbi.