Le previsioni

Almeno fino a martedì cielo coperto, pioggia, neve in collina e montagna previsioni

Piogge sparse e nevicate a quote medio-basse, ma non più fino a quote di pianura.

Più informazioni su Meteo









Con Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo andiamo a capire se il tempo volgerà finalmente al bello a Bergamo e nella provincia orobica.

ANALISI GENERALE Mentre l’anticiclone delle Azzorre rimane disposto nel verso dei meridiani sul vicino Atlantico, una moderata struttura depressionaria trova perno poco lontano dalla Corsica. Tale area influenzerà il tempo sulla Lombardia almeno fino a martedì, con piogge sparse e nevicate a quote medio-basse, ma non più fino a quote di pianura. Domenica 3 gennaio 2021 Tempo Previsto: Nella notte e al mattino cielo coperto, con piogge sparse a carattere intermittente e nevicate sui monti oltre i 600/700 metri, In giornata insisteranno nubi diffuse, con piogge che tenderanno ad interessare maggiormente i settori centro-occidentali. In serata probabili schiarite su Alpi Retiche, Orobie e mantovano, altrove ancora nubi ma con scarse precipitazioni. Foschie dense sulle pianure. Temperature: minime in lieve ulteriore aumento, tra +1°/+5°C, ma con valori anche maggiori su est regione. Massime pressoché stazionarie e comprese tra 3°/8°, con valori più bassi sul pavese. Lunedì 4 gennaio 2021 Tempo Previsto: Nella notte nuvolosità compatta sulle basse pianure, con rare pioviggini; qualche schiarita tra fascia Prealpina ed Alpina. In giornata ispessimento della coltre nuvolosa e ingresso di nuove piogge sparse: nevicate sui monti oltre gli 800/900 metri. Nella sera cielo coperto, con precipitazioni a carattere intermittente e meno estese. Temperature: Minime pressoché stazionarie tra 1°/5°C. Massime stazionarie, tra 3°/8°. Valori ancora superiori sulla Lombardia orientale. Martedì 5 gennaio 2021 Tempo Previsto: Giornata molto nuvolosa sull’intera Lombardia, a parte occasionali schiarite sui settori alpini centro-orientali. Saranno possibili piogge sparse a carattere intermittente, e nevicate sui monti oltre i 700/900 metri. Temperature: Minime pressoché stazionarie tra 3°/5°C. Massime stazionarie, tra 5°/8°. © Riproduzione riservata