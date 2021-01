Racconti natalizi, cioccolato e musica: gli eventi online del week-end

Sicuramente stiamo vivendo delle festività natalizie diverse dagli altri anni. La pandemia da Coronavirus e le restrizioni disposte per tutto il periodo delle festività ci faranno trascorrere più tempo in casa.

In questo contesto, nel week-end di sabato 2 e domenica 3 gennaio, diverse realtà bergamasche propongono iniziative, spettacoli e momenti di aggregazione a distanza: eccoli qui di seguito.

Sabato 2 gennaio alle 10 sulla pagina Facebook della biblioteca comunale di Pedrengo verranno proposti racconti natalizi per bambini e famiglie. Una serie di letture animate in luoghi simbolici di Pedrengo per accompagnare questo periodo natalizio.

Sabato 2 gennaio alle 18.30 sulla pagina Facebook dello Spazio Polaresco si terrà “The comedy club live”. Plugged @Polamolloy è il nuovo palinsesto di performance inedite scelte dalla direzione artistica condivisa di due live club di riferimento della scena musicale del nord Italia: Latteria Molloy (Brescia) e Spazio Polaresco (Bergamo).

Sabato 2 gennaio alle 18.30 dal Teatro Filodrammatici di Treviglio verrà trasmesso in streaming “Piaceri del gusto: il cioccolato”. L’iniziativa rientra nel programma della rassegna “Teatro&… Food”, una serie di incontri con esperti enogastronomici locali.

Per la terza data, ospite Paolo Riva (Paolo Riva Pasticceria) che tratterà de “Piaceri del gusto: il cioccolato”. Seguiranno incontri con altri esperti di Treviglio per parlare di sushi, cioccolato e latte.

L’evento è gratuito e visibile sul sito del Teatro Filodrammatici.