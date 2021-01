Il primo weekend del 2021 non porterà il sole a Bergamo, anzi. Lo conferma Antonio Marioni del Centro Meteo Lombardo

ANALISI GENERALE

Un minimo depressionario centrato in queste ore sulla Corsica determina ancora maltempo sulla Lombardia con piogge in pianura e neve sui monti. Tale minimo rimarrà stazionario per i prossimi 3 giorni determinando ancora nubi e qualche precipitazione.

Sabato 2 gennaio 2021

Tempo Previsto: cielo molto nuvoloso su tutta la regione con piogge diffuse e nevicate in montagna sopra i 600/800 metri su Alpi e Prealpi e sopra i 300/500 su Appennino.

Temperature: massime in pianura in aumento e comprese tra 3 e 8°C con valori crescenti da ovest verso est. Minime in aumento e comprese tra 0 e 4°C con valori crescenti da ovest verso est.

Domenica 3 gennaio 2021

Tempo Previsto: la notte ancora nubi e residue piogge o nevicate sopra i 500/800 metri. In giornata cielo con molte nubi e precipitazioni possibili seppur con delle pause senza fenomeni, soprattutto in pianura. Sui monti possibili deboli nevicate oltre i 400/800 metri più probabili nella prima parte della giornata.

Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 3° e 8° con valori più bassi nell’area di sud-ovest e in crescendo verno nord-est. Minime in lieve aumento e comprese tra 1° e 5°C con valori maggiori su est regione.

Lunedì 4 gennaio 2021

Tempo Previsto: evoluzione da confermare. Ancora molte nubi e possibili precipitazioni, seppur deboli e isolate, con neve sopra i 400/800 metri.



Temperature: massime in pianura stazionarie e comprese tra 3° e 8° con valori più bassi nell’area di sud-ovest e in crescendo verno nord-est. Minime in lieve calo e comprese tra 1° e 4°C.