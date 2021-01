In Lombardia oltre 2000 persone vaccinate finora: i dati di ogni regione

Sono 2171 le persone che finora hanno eseguito il vaccino anti-Covid, su 80.595 dosi di Pfizer consegnate, per una percentuale di somministrazioni pari al 2,7 per cento.

I dati sono stati diffusi nel report della presidenza del Consiglio dei ministri, aggiornato alle 23.30 del primo gennaio. Di queste 1169 sono donne e 1002 uomini.

Nel report viene c’è anche una distinzione per fascia d’età e funzione lavorativa.

Nella nostra regione risultano vaccinate 51 persone tra i 16 e i 19 anni, 167 tra i 20 e i 29 anni, 426 tra i 30 e i 39 anni e 490 persone tra i 40 e i 49 anni. Il dato più elevato è per la fascia d’età tra i 50 e i 59 anni, con 662 persone vaccinate, mentre sono 352 quelle tra i 60 e i 69 anni, 10 tra i 70 e i 79 anni, così come quelle tra gli 80 e gli 89 anni e infine tre persone tra gli over 90.

Sono 1992 gli operatori sanitari e sociosanitari che hanno eseguito il vaccino, 167 il personale non sanitario e 12 gli ospiti di strutture residenziali assistenziali (Rsa).