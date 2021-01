I cinque migliori film del 2020

Non serve certo un articolo di giornale per sottolineare come il 2020 sia stato un anno con pochi alti e moltissimi bassi, ma in tutto questo può esserci comunque qualcosa da salvare, quantomeno cinematograficamente parlando.

Tra i (pochi) film pubblicati quest’anno è infatti possibile trovare piccoli gioielli il cui merito è stato senz’altro quello di far passare in modo spensierato qualche ora del tempo di molte persone e in un periodo come questo è un fattore da dare tutt’altro che scontato.

Noi di BGY, in merito, abbiamo deciso di creare per voi una classifica dei cinque film più rilevanti del 2020 che abbiamo avuto modo di vedere.

1917 – Sam Mendes

Due giovani soldati britannici affrontano i momenti più crudeli della Prima Guerra Mondiale quando intraprendono una pericolosa missione per salvare 1.600 uomini da morte certa.

Tre premi Oscar e sette nomination per il ritorno in grande stile dell’ inconfondibile Sam Mendes che, non contento di aver stravolto milioni di spettatori con la cronaca delle turbe mentali di un uomo di mezza età innamorato di un’adolescente, decide di raccontare mediante l’utilizzo di un’unica, continua e straziante inquadratura la storia di due ragazzi impegnati in una missine più grande di loro

La tensione sarà palpabile, le paure e le ansie vivide ma, più di tutto, la speranza e l’istinto di sopravvivenza saranno i fedeli compagni che mai vi abbandoneranno durante il viaggio di Blake e di Schofield.

I Miserabili – Ladj Ly

Stéphane si unisce alla squadra anti crimine di Montfermeil, vicino Parigi, dove regna un clima di tensione e violenza generato dalle bande dei malviventi, il cui unico obiettivo è ottenere il controllo del quartiere.

Coraggioso film d’oltralpe dai risvolti sociali profondissimi che, a più di un secolo di distanza, prende a nolo il titolo del capolavoro di Victor Hugo per raccontare la situazione degli ultimi, con tanto di crimini, tradimenti e scontri nelle barricate.

Crudo racconto delle periferie francesi, “I Miserabili” porta in scena una storia che darà poche risposte ma che farà molte domande su cui ognuno di noi, colpevole o no, sarà chiamato a riflettere.

Tenet – Christopher Nolan

Un’azione epica che ruota intorno allo spionaggio internazionale, ai viaggi nel tempo e all’evoluzione, mentre un agente segreto deve cercare in tutti i modi di prevenire la Terza Guerra Mondiale.

Altro giro e altro ritorno sfavillante per il regista inglese più folle, estremo e complicato dell’intero panorama cinematografico mondiale. Anche se di non facilissima fruizione “Tenet” è esattamente ciò di cui ogni cinefilo aveva bisogno in un momento tanto difficile: una storia dai risvolti non banali che basa ogni sua scena sull’idea che tutte le nostre azioni abbiano delle conseguenze nella vita di qualcun altro, aggiungendo poi un pizzico di teorie quantistiche e di folli pensieri complottistici.

Un protagonista innominato, armi in grado di invertire l’entropia degli oggetti e Kenneth Branagh come antagonista saranno mixati insieme in uno dei trip “nolaniani” più forti che potrete mai vivere.

The Gentlemen – Guy Ritchie

Mickey Pearson è un espatriato americano che si è arricchito costruendo un impero basato sullo spaccio di marijuana a Londra. Ben presto, si ritrova coinvolto in una guerra contro chi vuole impadronirsi del suo dominio.

“Modern problems require modern solutions” diceva qualcuno ed ecco che Amazon prende la palla al balzo e pubblica sulla sua piattaforma streaming uno tra i film più attesi e validi del 2020 facendoci così rimpiangere un po’ meno la chiusura delle sale. Adrenalinico e tremendamente ironico film action inglese e figlio del secolo scorso, “The Gentlemen” è la trasposizione in salsa ricca e borghese di quel “The Snatch” tanto amato vent’anni fa, unendo poi a questo cocktail spruzzi di crimini internazionali, un cast stellare ed una narrazione che non mancherà di sfondare la 4ª parete.

Diamanti Grezzi – Josh Safdie, Benny Safdie

Il carismatico gioielliere Howard Ratner fa una scommessa che potrebbe procurargli una grossa fortuna. L’uomo deve riuscire a conciliare gli affari, la famiglia e i suoi avversari in un gioco di equilibri precari che potrebbe costargli caro.

Accompagnati da un Adam Sandler che poco ha da invidiare al Joker di Joaquin Phoenix premiato agli Oscar saremo proiettati nella triste esistenza di un uomo gretto che vive di ignobili espedienti, destreggiandosi disperatamente tra un imbroglio e l’altro e che alla lunga risulterà non essere tanto diverso da coloro che ha sempre ingannato.

Fiducioso di poter cambiare vita egli dedicherà tutto se stesso alla vendita di un diamante grezzo che potrebbe fruttargli molti milioni ma, al pari delle sabbie mobili, più si destreggerà per sbarazzarsene più sarà risucchiato nel baratro.

