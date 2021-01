Curno, raccolta fondi per completare la moschea

Per completare la Moschea, a Curno, l’Unione comunità islamiche ha lanciato una raccolta fondi sulla piattaforma GoFundme con l’obiettivo di raccogliere 10 mila euro.

Nel 2018 l’amministrazione comunale di Curno ha pubblicato la delibera di approvazione della “Convenzione , ai sensi dell’art.70 comma 2 ter della legge regionale 12/2005 per il trasferimento del Centro Culturale Islamico nella sede di Via Manzù 11” (Leggi qui).

La comunità islamica di Curno esiste da vent’anni e si riunisce in via Manzù 2, in una sala da 220 metri quadri, parzialmente interrata e un po’ stretta per la numerosa comunità. Per questo motivo gli islamici hanno acquistato un capannone, un ex colorificio, in via Manzù 11, a Curno. I lavori non sono ancora ultimati, da qui la decisione di lanciare una raccolta fondi.

Di seguito il messaggio integrale:

“السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اتحاد الجاليات الإسلامية بكورنو (برغامو) تدعوكم لكي تنفقوا في سبيل الله من أجلإتمام مشروع المركز الإسلامي.

Carissimi fratelli, nobili sorelle.

La pace sia su di voi.

La comunità islamica nella provincia di Bergamo è in continua crescita.

Come ben sapete la moschea di Curno è quasi ultimata e non mancano se non gli ultimi lavori e inshallah presto sarà aperta e pronta ad essere un luogo dove verrà adorato Allah, con preghiere, corsi, dialoghi e convegni.

E noi sicuramente non ci lasceremo sfuggire questa occasione di poter lasciare un’impronta permanente e indelebile.

Sapendo che c’è bisogno di un ultimo sforzo finanziario, per effettuare questi ultimi lavori, abbiamo pensato che se ognuno di noi facesse una donazione possiamo insieme dare un bel sostegno per questa nobile causa.

Come dice Allah swt, nel significato del versetto: Quanto a coloro che credono e compiono il bene, non lasceremo andar perduta la ricompensa di chi avrà agito per il bene. – Versetto 30 Surat Al Kahf”.

Qui il link per la donazione.