Covid, se ne va a 58 anni Felice Ferri: fondò le Bna e guidò gli Arpioni

Si è spento nei giorni scorsi a causa del Covid a 58 anni Felice Ferri, fondatore delle Brigate nerazzurre dei tifosi dell’Atalanta e tour manager degli Arpioni.

Soprannominato “Gigante buono” per il suo fisico alto e robusto, di professione cuoco, aveva vissuto nella nostra città fino a una quindicina di anni fa.

Grande sostenitore dell’Atalanta, a metà anni settanta era stato tra i fondatori delle Bna, uno dei gruppi storici degli ultrà della Curva Nord bergamasca. Proprio per questo era conosciuto da molte tifoserie italiane, che ora lo piangono con messaggi di cordoglio alla famiglia e sui Social.

Ma Ferri non amava solo la cucina e il calcio. L’altra sua grande passione era la musica: insieme al fratello Kino curò per diversi anni i tour in giro per l’Italia degli Arpioni, uno dei gruppi più longevi e famosi della scena ska e della musica indipendente italiana.

Dopo aver lasciato la Bergamasca si era trasferito a San Gemini, in provincia di Terni (forse anche in virtù del gemellaggio tra Ternana e Atalanta) dove aprì La pecora nera, osteria che nel corso degli anni è stata apprezzata anche da diversi personaggi dello spettacolo e della politica.

Dopo aver contratto il virus, si è spento all’ospedale di Terni lo scorso 18 dicembre.