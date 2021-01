Affari tuoi, Fuori era primavera o La vita è bella? La tv del 2 gennaio

Per la prima serata in tv, sabato 2 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari Tuoi (viva gli sposi!)”, condotto da Carlo Conti. Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fondare il loro futuro familiare mentre a guardia dei pacchi ci saranno 10 personaggi Vip. I pacchi conterranno soldi ma anche sorprese come l’ingresso di un ospite Vip che si esibirà per esaudire un desiderio di uno dei futuri sposi.

Su RaiTre alle 21.45 Massimo Gramellini intervisterà il regista Gabriele Salvatores, che parlerà di “Fuori era primavera”, un film collettivo che ha diretto per raccontare gli italiani in lockdown. A seguire, alle 22, verrà proposta la visione di questo film.

Spazio alla danza su Rai5 alle 20.45 con lo spettacolo “Jessica and Me”, un solo di e con Cristiana Morganti, storica danzatrice del Tanztheater Wuppertal di Pina Bausch. Una riflessione danzata ironica, poetica, spiazzante, che prende sempre forme diverse.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “The Greatest Showman”; su Rete4 alle 21.20 “Nikita”; su Canale5 alle 21.40 “La vita è bella”; su Italia1 alle 21.20 “Le 5 leggende” e su Rai4 alle 21.20 “Kingsman – Il Cerchio d’Oro”.

Ancora, su La5 alle 21.05 “Seguendo una stella”; su Iris alle 21 “The killing Jar” e su Italia2 alle 21.05 “Amityville possession”

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 il documentario “Sand war”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Body of proof”; su Mediaset Extra la diretta dalla casa del Grande Fratello Vip.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai