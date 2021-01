Simone Moro costretto a rinviare di 24 ore la nuova spedizione: il tampone non va bene

L'alpinista bergamasco Simone Moro ha dovuto rinviare di 24 ore la partenza per la sua nuova missione invernale al Manaslu, in Nepal.

La causa è da ricercare in alcuni problemi burocratici con il tampone.

Moro avrebbe dovuto partire il 31 dicembre. Grazie a un nuovo test effettuato a tempo record a Ponte San Pietro, Moro è riuscito a far slittare la partenza di sole 24 ore. E qui i ringraziamenti dell'alpinista vanno alla Qatar Airlines. In attesa dell'esito del tampone, la sera di Capodanno Moro ha continuato ad allenarsi nella sua palestra personale.